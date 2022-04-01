Ukraynalı sporculara kucak açtılar

Çocukların, Kayserispor Altyapı Akademisi antrenörleri gözetiminde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanı izleyen kulüp başkanı Berna Gözbaşı, basın mensuplarına, Kulüpler Birliği Vakfının Ukrayna'da altyapıdan 12-16 yaş arası 150-160 kadar çocuğu Türkiye'ye getirmek için bir proje yürüttüğünü söyledi.

Tesis imkanı olan kulüplerin, çocukları aralarında paylaştığını, kendilerine 12 çocuk ve bir veli geldiğini anlatan Gözbaşı, şunları kaydetti:

"Hiç tasvip etmediğimiz ve hakikaten üzülerek takip ettiğimiz bir savaş yaşanıyor. Bunun mağdurları kadınlar, çocuklar oluyor, üzülüyoruz. Bir nebze yardımcı olabilirsek mutlu olacağız. Gerçekten bir anne olarak ben de duygulandım. Çocukların bunları yaşaması, hiç bilmedikleri bir yere gelmeleri gerçekten üzücü. Biz de tesislerimizin elverdiği imkanlarla kendilerine sahip çıkacağız. Hocalarımız ilk antrenmana başladı. Sosyal programlar yapmayı düşünüyoruz. Dil bilmiyorlar. Biraz Türkçe, biraz İngilizce gibi programlar yapacağız. Ne kadar misafirimiz olacaklar bilmiyoruz. İnşallah bu savaş kısa sürede biter. Tabii misafir etmekten memnunuz ama çocukların bu yaşta ailelerinden kopması gerçekten üzücü. İnşallah kısa sürer bu durum."

Çocuklar için kalacakları odaları hazırladıklarını kaydeden Gözbaşı, "Altyapıdan ilgili hocalarımızı görevlendirdik. Başka sosyal programlar da yapmamız lazım. Bu çocuklar şimdi eğitimden de mahrum kaldı. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İnşallah şehrimiz de bu konuda duyarlı olacaktır. Çocuklar bize emanet." dedi.

ZAYETS: BİZ SAVAŞ İSTEMİYORUZ

Çocuklardan sorumlu Yana Zayets (24), Ukrayna'nın Lviv şehrinden geldiğini, orada ailelerin ve çocukların kötü durumda olduğunu aktardı.

Yaşadıklarının bir felaket olduğunu belirten Zayets, "Özellikle çocuklar, gençlerimiz için endişeleniyoruz. Umarım her şey normale döner, biz de geri döneriz. Bu savaşı, kötü durumu kimse istemiyor. Biz de istemiyoruz. Bir an önce bitmesini istiyoruz. Allah'a dua ediyoruz. Bizi savunan ordumuza, güvenlik görevlilerimize her zaman dua ediyoruz. Biz savaş istemiyoruz, felaket istemiyoruz. Bunun bitmesini ve bir an önce evimize dönmeyi, kendi topraklarımıza kavuşmayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"DESTEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Lviv'den gelen 14 yaşındaki Artur Povoroznuk, ailesini geride bıraktığı kentte her yerin bombalandığını anlattı.

Ailesinden birini kaybettiğini aktaran Povoroznuk, "Türk taraflarının yardımlarıyla burada bulunuyoruz. Lviv'de bombalama oldu. Çok şiddetli değildi ama onu yaşadım." şeklinde konuştu.

Öte yandan, 13 yaşındaki Maksim Cervinka ise "Gökyüzünde uçakları, füzeleri gördüğümüzde kaçacak yer arıyorduk. Kendimizi saklamaya çalışıyorduk. Polonya için oluşturulan koridordan buraya geldik. O tarafa geçtikten sonra Türkiye'ye gelişimiz oldu. Trabzon'dan buraya geldik. Yaptığınız destek ve yardımlardan çok memnunuz. Destekleriniz için çok teşekkür ederiz. Bizi kendi çocuklarınız gibi kabul ettiniz, buraya getirdiniz. Arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Bu olayların bir an önce bitmesini istiyorum. Yeniden ailemin yanına dönmeyi, her şeyin normalleşmesini istiyorum." açıklamasında bulundu.