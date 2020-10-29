Ukraynalı siyasetçilerden Azerbaycan'a destek

AA

Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Rüstem Umerov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ukrayna devleti Dağlık Karabağ'ı Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediyor. Uluslararası camia, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki varlığını işgal olarak tanımlıyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Umerov, Azerbaycan'ın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğini belirterek, "Azerbaycan, Kırım'ı Ukrayna'nın parçası olarak tanıyor. Azerbaycan, Azak, Karadeniz ve Hazar denizlerinin güvenliği konusunda Ukrayna'nın doğal ve önemli ortağıdır." dedi.

Milletvekili Umerov, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Karadeniz, Azak Denizi ve Kafkasya bölgesinde "donmuş" güvenlik sorunları olduğuna dikkati çekti.

"Donmuş sorunların" Gürcistan, Azerbaycan, Moldova ve Ukrayna'nın ortak sorunu olduğunu aktaran Umerov, "Bu donmuş sorunlar, doğrudan veya dolaylı olarak Rusya'nın bölgeye ve ülkelerin iç işlerine karışması nedeniyledir. Rusya'nın karıştığı her yerde bir problem çıkıyor. Burada ortak neden Rusya'dır." ifadelerini kullandı.

- "Ermenistan, askerlerini geri çekmeli"

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov ise savaşın Azerbaycan toprağında sürdüğünü ve Azerbaycan'ın 30 senedir Ermenistan'ın işgalindeki topraklarını özgürleştirmek için savaştığını ifade etti.

Çubarov, Dağlık Karabağ'da 3 kez ateşkes ilan edildiğini ancak her seferinde 1 günden fazla sürmediğini aktararak, "Kalıcı ateşkes için Ermenistan'ın askerlerini Azerbaycan toprağından çıkaracağına söz vermesi gerekiyor." dedi.

Savaşın sona ermesi için tarafların, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü garanti etmesi gerektiğini söyleyen Çubarov, "Sonrasında bölgedeki Ermeni azınlıkların Azerbaycanlılarla nasıl yaşayacağına uygun bir formül bulunması gerek ama bunun için önce savaş durmalı ve savaşın durması için Ermenistan askerlerini geri çekmeli." değerlendirmelerinde bulundu.