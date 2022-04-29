Ukraynalı komutan Habertürk'e konuştu

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Ukrayna'daki liman kenti Mariupol'deki çelik fabrikasını savunan Ukraynalı komutan Serhiy Volina Habertürk'e konuştu. Volina, Rus birliklerinin kuşatma altına aldığı fabrikada hayatta kalmanın giderek zorlaştığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen Volina Habertürk'ten Afşin Yurdakul'a son durumu anlattı.

"ŞU ANDA ÇOK ZOR DURUMDAYIZ"

"Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ben denizci Serhiy Volina. Şu anda Mariupol garnizonunda bulunan ve 65 gündür savaşan 36. deniz tugayındayım" diyen Volina konuşmasını şöyle sürdürdü:

Şu anda durum çok zor. Savaş bir gün bile durmadı. Düşman kara saldırıları düzenliyor. Kara ve deniz üslerine topçu sistemleriyle ateş ediyor. Tanklar, savaş araçları ve askerleriyle saldırı operasyonları yürütüyor.

"DÜN SAHRA HASTANEMİZ YIKILDI"

Şu anda yardıma ihtiyacı olan 600 yaralı asker ve yaralı sivillerimiz var. En küçüğü 4 aylık onlarca çocuk ve yüzlerce sivil kendisine güvenli yer arıyor. Daha dün sahra hastanemiz yıkıldı, ameliyathanemiz yok oldu. Yaralılara tıbbi destek veremiyoruz.

"YARDIMINIZA ÇOK GÜVENİYORUZ"

Volina konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunarak sözlerini şöyle tamamladı:

Şimdi Türk halkına ve Cumhurbaşkanına çıkarma prosedürünü uygulaması, Mariupol garnizonunu Türkiye götürmek için mümkün olan her şeyi yapması, güvenlik garantileriyle bizi fabrikadan alması için çağrıda bulunuyorum. Yardımınıza çok güveniyoruz. Size minnettarız.