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Haberler Dünya

Ukraynalı askerlerden halka moral konseri

Ukrayna’da bir grup asker, savaşın ortasında halka moral desteği vermek için sokakta konser düzenledi.

09.04.2022 - 14:08 | Güncelleme: ABONE OL
Ukraynalı askerlerden halka moral konseri
Ukraynalı askerlerden halka moral konseri
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İHA

Rusya-Ukrayna savaşı 45. gününde devam ediyor. Ukraynalı askerler bir yandan topraklarını savunurken, bir yandan da halka destek veriyor.

İHA'nın haberine göre davul, saksafon ve çeşitli müzik aletlerini alarak sokağa inen Ukraynalı askerler, halka destek olmak için konser verdi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde askerler, şarkılar çalıp dans etti. Birçok vatandaş, kendisini müziğin ritmine bırakarak askerlerle birlikte ritim tuttu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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