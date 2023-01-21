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Haberler Dünya

Ukrayna’da helikopter kazasında ölenler için cenaze töreni düzenlendi

Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesine bağlı Brovari kentinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy ve diğer yetkililer için cenaze töreni düzenlendi

Giriş: 21.01.2023 - 15:41 | Güncelleme: ABONE OL
Ukrayna’da helikopter kazasında ölenler için cenaze töreni düzenlendi
AA

Bakan Monastırskiy ve kazada hayatını kaybeden 7 bakanlık yetkilisinin cenaze töreni, Kiev'deki 'Ukrayna Evi'nde yapıldı.

Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan törene, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de katıldı.

Zelenskiy ve eşi Olena Zelenska, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya gelerek taziyelerini iletti.

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

18 Ocak'ta sabah saatlerinde meydana gelen helikopter kazasında, Monastırskiy dahil 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Ukrayna Güvenlik Servisinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

* Haberin görselleri Anadolu Ajansı ve Associated Press'ten servis edilmiştir.

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