Bakan Monastırskiy ve kazada hayatını kaybeden 7 bakanlık yetkilisinin cenaze töreni, Kiev'deki 'Ukrayna Evi'nde yapıldı.

Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan törene, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de katıldı.

Zelenskiy ve eşi Olena Zelenska, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya gelerek taziyelerini iletti.

18 Ocak'ta sabah saatlerinde meydana gelen helikopter kazasında, Monastırskiy dahil 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Ukrayna Güvenlik Servisinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

* Haberin görselleri Anadolu Ajansı ve Associated Press'ten servis edilmiştir.