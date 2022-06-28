Ukrayna´da AVM´ye saldırıda can kaybı 18´e yükseldi

Ukrayna Acil Durumlar Servisi´nden yapılan açıklamada, yaralı sayısının 59 olduğu, yaralıların 25´inin yoğun bakıma alındığı aktarıldı.

Kurtarma çalışmalarına 440 personelin katıldığı ve çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Amstor Alışveriş Merkezini'n, Rusya'nın Kursk bölgesinden "Tu-22M3" tipi savaş uçaklarının fırlattığı "Х-22" füzeleriyle vurulduğu belirtilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın, dünyadaki en büyük terör örgütü haline geldiğini belirterek, "Dünya, Rus terörünü durdurabilir ve durdurmalıdır" demişti.

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