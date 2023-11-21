Ukrayna'yla berabere kalan İtalya, Almanya biletini kaptı!
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki son maçında Ukrayna ile berabere kalan İtalya, EURO 2024'e katılmaya hak kazandı
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 10. haftasına devam edildi.
Elemelerde son haftanın ikinci gününde, C, E ve H gruplarında 7 karşılaşma tamamlandı.
C Grubu'nda İtalya, konuk olduğu Ukrayna ile 0-0 berabere kalarak EURO 2024'e katılmaya hak kazandı.
E Grubu'nda Çekya, ağırladığı Moldova'yı Doudera, Chory ve Soucek'in ağları sarsmasıyla 3-0 mağlup ederek finallere adını yazdırdı.
H Grubu'nda ise Slovenya, konuk ettiği Kazakistan'ı 2-1'lik skorla geçerek EURO 2024'e katılan diğer takım oldu.
Alınan sonuçlar şöyle:
C Grubu:
Ukrayna-İtalya: 0-0
Kuzey Makedonya-İngiltere: 1-1
E Grubu:
Çekya-Moldova: 3-0
Arnavutluk-Faroe Adaları: 0-0
H Grubu:
Kuzey İrlanda-Danimarka: 2-0
Slovenya-Kazakistan: 2-1
San Marino-Finlandiya: 1-2