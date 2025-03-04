Ukrayna: Yeterli araçlara sahibiz

Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya yönelik askerî yardımları durdurulması kararının ardından açıklamada bulundu.

ABD'ye yardımlarından ötürü müteşekkir olduklarını belirten Şmigal, Ukrayna'nın cephedeki faaliyetlerini sürdürmek için yeterli araçlara sahip olduğunu ifade etti.

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Şmigal ayrıca ABD ile ilişkileirin sürdürülmesinin de hedefleri arasında olduğuna değinerek "ABD ile, açık olan tüm kanalları kullanarak çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

ABD'li yetkililer ise Ukrayna'ya yardımın durdurulduğunu duyururken, yapılan yardımların çözüme olan etkisini gözlemleyeceklerini dile getirdi. ABD'de demokrat senatörlerden ise bu durumun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in politikalarına yarayacağına dair yorumlar geliyor. Senatör Jeanne Shaheen, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının artmasına yol açabileceğini ifade etti.