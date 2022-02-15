Ukrayna yardım istedi, İsrail tarafsız kalmak istiyor

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, pazar günü Ukrayna Birinci Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzhaparova ile yaptığı görüşme sonrasında, Ukrayna'nın ülkesinden askeri yardım istediğini ve bunun değerlendirileceğini söyledi.
Lapid, İsrail'in "hava trafiğinin durması" ihtimaline karşı vatandaşlarının tahliyesi için çok kısa bir süresi olduğunu hesapladığını aktardı.
Dzhaparova da İsrail basınına yaptığı açıklamada, "dost ülkelerden seyahat uyarılarının artırıldığı açıklamalarının panik, yatırımcıların ülkeyi terk etmesi ve Ukrayna'da bütçe sorunlarına yol açtığını" dile getirdi.
İsrail medyasının Ukrayna basınından aktardığına göre, Dzhaparova İsrail'den, Rusya ile Ukrayna arasındaki krize daha çok dahil olmasını ve gerilimi yatıştırmak için ara buluculuk talep etti.
Dzhaparova'nın Lapid'i Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşmeye davet ettiği bilgisi paylaşıldı.
İSRAİL YÖNETİMİ İSTEKSİZ
İsrail'in ara buluculuğa sıcak bakmadığına işaret edilen habere göre Lapid, "İsrail, Rusya-Ukrayna çatışmasında bir taraf değil. Bu nedenle tedbirle hareket ediyor." dedi.
Aynı şekilde, İsrail Turizm Bakanı Yoel Razbozov'un ülkesi Dışişleri Bakanı adına, Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi ile görüştüğü bildirildi. Razbozov'un diplomasiye alan kalmadığına ikna olduğu ileri sürülürken Rus Büyükelçisi'ne "İsrail çatışmaya bir taraf değil. Herkes gibi fırtınanın yatışmasını istiyor." dediği kaydedildi.
AA'nın haberine göre; İsrail hükümeti, cumartesi günü ilgili güvenlik ve istihbarat kurumlarıyla yaptığı toplantının ardından vatandaşlarına Ukrayna'yı bir an önce terk etmeleri çağrısı yapmıştı.
Ukrayna'da 15 bin kadar İsrail vatandaşı bulunduğu, bunlardan 4 bin 500 kadarının internet ortamındaki tahliye bilgi formunu doldurduğu bildirilmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!