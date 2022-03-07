Ukrayna'ya kar bekleniyor! İşgale etkisi ne olur?

Son dakika: Ukrayna'ya kar bekleniyor! İşgale etkisi ne olur?

HABERTURK.COM

Rusya Ukrayna'ya yönelik saldırılarının şiddetini artırırken, bu hafta Ukrayna'da etkili olması beklenen kar yağışıyla şartların daha da zorlaşacağı tahmin ediliyor.

Beklenen kar yağışının hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın hava operasyonlarını etkileyebileceği ifade edildi.

Çatışmalar devam ederken, önümüzdeki birkaç gün içinde kar yağışının doğu Ukrayna'ya yayılacağı ve bunun da görüş açısını düşüreceği, seyahat koşullarını olumsuz etkileyeceği düşünülüyor. Yaklaşık 15 cm fazla kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

"RUSYA HAVADA HAKİMİYET KURAMADI"

ABD'li üst düzey bir savunma yetkilisi, Rusya'nın üstün askeri gücüne rağmen havada henüz hakimiyet kuramadığını söyledi. Değişen hava koşullarıyla birlikte Ukraynalıların hakimiyet sağlamasının mümkün olduğunu ancak her şeyin çok değişken olduğunu dile getirdi.

Ülkenin bazı bölgelerine halihazırda hafif kar yağıyor olsa da, perşembe ve cuma günleri Karadeniz'den kuzeye ve Ukrayna'nın doğu sınırı boyunca yoğun bir kar yağışı hakim olacak. Etkilenecek önemli şehirler arasında Donetsk, Harkiv ve Luhansk yer alıyor. Harkiv ve Donetsk'te kar kalınlığının 20 cm'yi bulabileceği düşünülüyor.

Kar yağışının yanı sıra fırtına sisteminin geçişi ile birlikte rüzgarlar da hızlanacak. Dondurucu soğukların yaşandığı bir haftanın ardından kar yağışının etkisini kaybetmesi beklenirken, soğukların bir süre daha süreceği ifade edildi.