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        Haberler Dünya Ukrayna'ya 6 bin kamikaze dron | Dış Haberler

        Almanya'dan Ukrayna'ya 6 bin adet kamikaze dron tedarik edilecek

        Almanya, Ukrayna'ya destek olmak amacıyla 6 bin adet kamikaze dronu teslim etmeye hazırlanıyor. Alman Helsing firması tarafından üretilen HX-2 kamikaze dronu, yapay zeka donanımına sahip.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 01:29 Güncelleme: 14.02.2025 - 01:38
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        Ukrayna'ya 6 bin kamikaze dron
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        Almanya, Ukrayna'nın saldırı ve savunma kapasitesini artırmak amacıyla 6 bin adet kamikaze dronu teslim etmeye hazırlanıyor.

        Alman Helsing Firması tarafından üretilen HX-2 isimli yapay zeka donanımlı kamikaze dron, yakın zamanda Ukrayna'ya tedarik edilecek.

        Alman Bild gazetesine konuşan Helsing firmasının yetkilileri, Ukrayna için 6 bin adet kamikaze dronun üretim aşamasında olduğunu teyit etti.

        HX kamikaze dron yapay zeka donanımı sayesinde elektronik harp sistemlerinden etkilenmiyor.

        100 kilometreye kadar kontrolü sağlanabilen dron, saatte 200 km hıza ulaşabiliyor ve anti-tank mühimmatı olarak kullanılabiliyor.

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