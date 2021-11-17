Ukrayna ve Galler play-off'ta

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak takımların belirlendiği elemelerin son gününde D, E ve G gruplarındaki maçlar oynandı.

Hollanda, sahasında Norveç'i 2-0 yenerek G Grubu'nu birinci sırada tamamladı ve Avrupa kıtasından Dünya Kupası'na direkt katılma hakkı kazanan son takım oldu. Türkiye, gruptaki son maçında Karadağ deplasmanında 2-1 galip geldi ve ikinci sırayı alarak play-off'lara kaldı.

D Grubu'nda Dünya Kupası biletini önceden alan Fransa, son maçta konuk olduğu Finlandiya'yı 2-0 mağlup etti. Ukrayna ise Bosna Hersek deplasmanında 2-0 kazandı ve ikinci olarak play-off bileti aldı.

Son hafta öncesi Dünya Kupası'nı garantileyen Belçika, E Grubu'nda Galler'e konuk olduğu maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Galler, grup ikincisi olarak play-off'a yükseldi.

Bu üç grupta alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

- D Grubu

Finlandiya-Fransa: 0-2

Bosna Hersek-Ukrayna: 0-2

O G B M A Y Av P Fransa 8 5 3 0 18 3 15 18 Ukrayna 8 2 6 0 11 8 3 12 Finlandiya 8 3 2 3 10 10 0 11 Bosna Hersek 8 1 4 3 9 12 -3 7 Kazakistan 8 0 3 5 5 20 -15 3

- E Grubu

Galler-Belçika: 1-1

Çekya-Estonya: 2-0

O G B M A Y Av P Belçika 8 6 2 0 25 6 19 20 Galler 8 4 3 1 14 9 5 15 Çekya 8 4 2 2 14 9 5 14 Estonya 8 1 1 6 9 21 -12 4 Belarus 8 1 0 7 7 24 -17 3

- G Grubu

Cebelitarık-Letonya: 1-3

Hollanda-Norveç: 2-0

Karadağ-Türkiye: 1-2

O G B M A Y Av P Hollanda 10 7 2 1 33 8 25 23 Türkiye 10 6 3 1 27 16 11 21 Norveç 10 5 3 2 15 8 7 18 Karadağ 10 3 3 4 14 15 -1 12 Letonya 10 2 3 5 11 14 -3 9 Cebelitarık 10 0 0 10 4 43 -39 0