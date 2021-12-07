Ukrayna ve ABD, Rusya'ya karşı tam ittifak içinde

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Biden-Putin görüşmesi öncesi Blinken ile pozisyonlarında anlaştıklarını ifade etti.
Ortak hareket etmeyi sürdürme konusunda anlaştıklarını belirten Zelenskiy, "Stratejik ortak ve müttefik ABD'ye, egemenliğimiz ve toprak bütünlüğümüze sürekli desteği için minnettarım." değerlendirmelerinde bulundu.
Putin'in, yarın Biden ile Ukrayna meselesini görüşeceği bildirilmişti.
"RUSYA UKRAYNA SINIRINA YIĞINAK YAPTI"
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere askeri yığınağını artırdığını ancak burada halen çatışmanın kaçınılmaz olmadığını savundu.
Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Kirby, ABD Savunma Bakanı Austin'in gün içerisinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile ABD Avrupa ve Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod Wolters'ın da dahil olduğu üst düzey bir toplantıda, Ukrayna sınırının yakınlarındaki Rus askeri yığınağını ele aldığını söyledi.
Kirby, "Görmeye devam ettiğimiz şey, yeni kabiliyetlerin getirildiğidir. Başkan Putin, ülkesinin batısına ve Ukrayna'nın çevresine ek askeri kabiliyetler getirmeye devam ediyor." dedi.
Yarın, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirileceğine işaret eden Kirby, Austin'in halen diplomasi ve liderliğin söz konusu krizde fark yaratacağına inandığını kaydetti.
Sözcü, "Burada çatışmanın kaçınılmaz olduğuna inanmıyoruz. Halen en iyi sonuca varmak için diplomasiye yer ve zaman var." değerlendirmesinde bulundu.
Kirby, Ukrayna'ya ek askeri yardımlar veya ülkedeki Amerikan askeri destek birlikleri hakkında ise bilgi vermekten kaçındı.
EKVATOR GİNESİ'NE ÇİN UYARISI
Çin'in Ekvator Ginesi'nde kalıcı askeri üs kurma niyetine ilişkin haberleri de değerlendiren Kirby, Ekvator Ginesi'nin bağımsız bir ülke olarak buna karar verecek merci olduğunu belirtti.
Ancak Sözcü, diplomatik kanallardan Ekvator Ginesi'ne Çin'in o ülkede üs kurması konusunda kaygı duyduklarını ilettiklerini kaydetti.
Kriby, Çin'in birçok Afrika ülkesini tehdit ederek kendi ulusal güvenlik menfaatlerini bu vesileyle ilerletmeye çalıştığını ifade etti.
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