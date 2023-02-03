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Ukrayna, Rusya ile devam eden savaşta ABD'nin Abrams ve Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin Leopard tankları desteğiyle ilgili açıklamada bulundu.

Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Polonyalı mevkidaşı ile yaptığı bir basın toplantısında, Batı'nın 155 mm'lik topçu tedarikinin Rusya'nın saldırılarını savuşturması için hayati önem taşıdığını söyledi.

Reznikov, "NATO ülkelerinin ana tanklarıyla yeni tank koalisyonuna karşı saldırı için ihtiyacımız var, savunma hatlarını yarmak için demir yumruk gibi kullanacağız" dedi.

Fotoğraf: AP

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