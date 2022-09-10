Putin'den Zelenskiy'e cevap

DHA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 7 Eylül’de Doğu Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada, “Ukrayna tahılının ihraç edilmesini sağlamak için her şeyi yaptık. Afrika Birliği liderleriyle, Afrika devletlerinin liderleriyle görüştüm ve onlara çıkarlarını sağlamak için her şeyi yapacağımız sözünü verdim. Bunu Türkiye ile birlikte yaptık. Sonuç olarak size açıklıyorum değerli meslektaşlarım; Türkiye arabulucu ülke statüsünde olmasaydı, Ukrayna'dan ihraç edilen tahılın neredeyse tamamı gelişmekte olan ve en fakir ülkelere değil, AB ülkelerine gönderilecekti” dedi.

“YAPTIRIMLARI YAPAN ÜLKELERE TAHIL SEVKİYATININ OLMASI SAYIN PUTİN’İ DE RAHATSIZ ETMEKTEDİR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Eylül’de Hırvatistan gezisi sırasında basına yaptığı açıklamada tahıl konusuna değinerek “Tahıl sevkiyatında zaten şu an itibariyle biliyorsunuz Rusya tarafından henüz tahıl sevkiyatı yok. Fakat Sayın Putin’in tabi haklı olduğu bir konu var. O da nedir? Bu tahıl sevkiyatında gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil. Bunun ana teması nedir? Fakir ülkelere buradan bu tahıl sevkiyatını sürdürmektir, devam ettirmektir. Bir taraftan Rusya’ya yaptırımlar sürerken kalkıp da bu yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının olması Sayın Putin’i de rahatsız etmektedir. Şimdi biz de istiyoruz ki Rusya’dan da tahıl sevkiyatı başlasın” ifadelerini kullanmıştı.

‘SUDAN’A 65 BİN TON YOLLADIK’

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 8 Eylül akşamı konuyla ilgili açıklama yaparak Putin’e cevap verdi. Ukrayna tahılını taşıyan 4 geminin, dün Asya ülkelerine doğru yola çıktığını ifade eden Zelenski, şimdiye kadar 65 bin ton tahılın Sudan’a ulaştığını belirtti. Zelenski, “50 bin tondan fazla buğday dün (7 Eylül) Kenya’ya yola çıktı. Lübnan ve Libya için gemiler şu anda Odesa’da Pivdennyi Limanı’nda yükleniyor” ifadelerini kullandı.

‘2 GEMİ, BM GIDA PROGRAMI KAPSAMINDAKİ EN YOKSUL ÜLKEYE GİTTİ’

Putin dün akşam saatlerinde Güvenlik Konseyi’ne video konferans yöntemiyle katıldı ve Zelenski’ye cevap verdi. Putin açıklamasında şunları kaydetti;

“Öncelikle, Ukrayna ihracatı da dahil olmak üzere tahıl tedarikinden bahsettiğimi bilmelisiniz. Hatırladığımız gibi, bu çabaya Türkiye Cumhuriyeti'nin yanı sıra Birleşmiş Milletler de aracılık ediyordu. Avrupalı ortaklarımız uzun zamandır bize, Ukrayna'dan gelenler de dahil olmak üzere ve her şeyden önce en fakir ülkelerin çıkarları için arzın yeniden başlatılması gereğinden bahsediyorlardı. Şimdi bazı ortaklarımızın Ukrayna'dan gelen tahıl tedarikleri hakkında söylenenleri sorguladığını duyuyoruz. Ama her hareketimizi kaydettik, orada hata olamaz. Ukrayna limanlarından tahıl taşıyan 87 gemiden 32'si Türkiye'de kaldı ve bunun anlaşmanın adil bir parçası olduğuna inanıyorum çünkü Türkiye tüm bu süreci düzenleyen ülkeydi ve bu nedenle kesinlikle buna hakkı var. Üçü Güney Afrika'ya, üçü İsrail'e, yedisi Mısır'a, 30'u Avrupa Birliği'ne gitti ve sadece 2 gemi, BM gıda programları kapsamındaki en yoksul ülkeler olan Yemen ve Cibuti’ye gidiyordu. Gemiler 60.000 ton tahıl taşıdı, ya da sadece yüzde 3'ü.”

“TAHIL İCRAATIMIZI 50 MİLYON TONA VEYA DAHA FAZLASINA ÇIKARMAYA HAZIRIZ”

Putin tahılın nereye gittiğini kontrol edemediklerini kabul ederek yoksul ülkelere taşınmasını doğru bulduklarını ifade etti. Putin 2022 yılında Rusya’daki hasadın iyi olduğunu vurgulayarak “Bu yılın Mayıs-Ağustos aylarında Rusya Federasyonu dünya pazarlarına 6,6 milyon ton tahıl tedarik etti ve bunun 6,3 milyon tonu Asya, Afrika ve Latin Amerika'ya gitti. Genel olarak, yıl sonuna kadar 30 milyon ton tahıl tedarik edeceğiz ve ihracatımızı 50 milyon tona veya daha fazlasına çıkarmaya hazırız” dedi.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.