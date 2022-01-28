Ukrayna: Sınırdaki gerginlik halka nasıl yansıyor?

Bir taraftan yaklaşık 100 bin Rus askeri Ukrayna sınırına konuşlanmış durumda. Öte yandan ABD, bazı NATO üyesi ülkelerle birlikte bölgeye silah ve mühimmat yardımı göndermeye başladı. Peki Ukraynalılar bunları nasıl karşılıyor?

Bu hafta Ukrayna'da 50'li yaşlarda olduğu düşünülen bir adamın, ailesini ve ülkesini, olası bir Rus işgalinden korumaya hazır olduğunu yürekten bir kararlılıkla söylediği video viral oldu.

Rusça yayın yapan haber kanalı Current Time muhabirine, "Bir silah alır savaşmaya giderim. Toprağı tatmaya hazırım" diyen Ukraynalı adam acil durum planının hazır olduğunu, ailesini yazlık evlerine götürdükten sonra Harkov şehrine dönüp silahlanacağını anlattı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky dahil pek çok kişi, şu anda binlerce Rus askerinin bulunduğu Ukrayna-Rusya sınırına arabayla bir saatten az mesafede konumlanan ve Rusça konuşanların çoğunlukta olduğu Harkov şehrinin güvenliği konusunda halkı uyarıyor.

Ancak tüm bu endişelere rağmen sokaktaki insanlar sakin kalmaya devam ediyor.

27 yaşındaki öğretim üyesi Antonina Baranova, "Şimdiye kadar hiçbir panik havası görmedim. Henüz süpermarketlerde yiyecek stoklayan insanların oluşturduğu sıralar yok" diyor.

Devlet Başkanı Zelensky de şehrin güvenliğine dair alarm vermeden birkaç gün önce topluma sakin kalması için çağrıda bulunmuştu:

"Bir nefes alın. Sakinleşin. Karabuğday ve kibrit kutusu depolamak için acele etmeye gerek yok".

Herkes olmasa da, çatışmanın aniden tırmanmasından korkan bazı insanlar, Ukrayna'nın temel tahıl ürünü olan karabuğdayın yanı sıra kibrit, su, giysi ve yakıt depolamaya başladı.

Ancak Ukrayna'nın doğusunda, son sekiz yıldır Rusya destekli ayrılıkçıların Luhansk ve Donetsk'te kontrol ettiği bölgelerde boş süpermarket rafları ve yakıt kıtlığıyla mücadele etmek yeni bir şey değil.

Doğuda şiddet

2015'te hemfikir olunan barış anlaşmasına rağmen yaklaşık 14 bin kişi çatışmalarda hayatını kaybetti.

Şu anda 43 yaşında olan sosyal hizmetler çalışanı Olena Beliayeva, 2014 ve 2015 yıllarında Rusya yanlısı isyancılar yaşadıkları Svitlodarsk'a saldırırken iki çocuğuyla birlikte bodruma sığınmak zorunda kaldığını anlatıyor.

"Şimdi ise, kasaba bir kez daha en kötüsüne hazırlanıyor. Buradaki çocuk yuvasının bodrum katında yeni bir sığınak yapılıyor" diyor.

Onun gibi doğuda yaşayanlar için asıl mesele Rusya'nın ne zaman işgal edeceği veya işgal edip etmeyeceği değil, mevcut çatışmanın daha da tırmanıp tırmanmayacağı:

"Artık biliyoruz, Donbas'taki savaşın patlak verdiği 2014 ve 2015'teki gibi her zaman seyahat belgelerimizi hazır ve kira parasını elimizin altında tutmalıyız."

Luhansk yakınlarındaki siperlerde bekleyen Ukraynalı askerler

Rusya Ukrayna topraklarına girmeyi planlamadığını söylüyor fakat daha önce ülke topraklarını ele geçirdiği ve şu anda sınırlarında 100 bin kadar asker bulundurduğu için, insanların gergin olması anlaşılır bir durum.

Çoğu yaşlı ve eski Sovyetler Birliği'ne özlem duyan Rusya yanlısı Ukraynalı azınlık bile, sekiz yıl süren çatışmalardan sonra artık şiddetin tırmanmasını istemiyor.

Başkentte huzursuzluk

Başkent Kiev'de, bombardımandan ve siperlerden uzakta yaşayan insanların çoğu, bunun farklı kişiliklerle yaşamak gibi olduğunu söylüyor.

Bir an Google'da kendine en yakın sığınağı arıyorsun, başka zaman bir bakıyorsun hayat normal akıyor. Cuma akşamı sokaklar alışveriş yapanlarla ve barlar eğlenenlerle dolu.

Elbette yeni bir korku oluştu ancak doğuda yaklaşık on yıl boyunca devam eden çatışmadan sonra, birçok Ukraynalı güvenlik tehdidi altında yaşamayı öğrendiğini söylüyor.

Kiev'deki en eski barlardan birinin ve bir seyahat acentasının sahibi olan 44 yaşındaki iş insanı Fedir Balandin "Biz Ukraynalılar, sınırımızdaki bitmeyen Rusya tehdidi nedeniyle muhtemelen Avrupa'nın en sertleşmiş milletiyiz" diyor.

Şu anki ruh halini "kararlı hazır oluş" olarak tanımlıyor Balandin.

Bundan sonra ne olursa olsun, isterse para bağışlamak ya da orduya destek vermek olsun, diğer tüm arkadaşları ve müşterileri gibi ülkesini savunmaya hazır durumda.