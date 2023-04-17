Ukrayna savaşını eleştiren Rus muhalif Vladimir Kara-Murza'ya 25 yıl hapis cezası

Rusya'da Ukrayna savaşını eleştirdiği için "vatana ihanet" dahil bir dizi suçlamayla yargılanan muhalif siyasetçi Vladimir Kara-Murza 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu, Rusya'da bir muhalifin aldığı en ağır ceza oldu. Savcılar da Kara-Murza'nın 25 yıl hapsini istiyordu.

Rusya'nın yanı sıra İngiltere vatandaşı da olan eski gazeteci ve siyasetçi Kara-Murza, tutuklanan ya da Rusya'dan kaçmak zorunda kalan muhaliflerin sonuncusu.

Kara-Murza kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti ve yargılanmasını eleştirdi. Geçtiğimiz hafta Moskova'da mahkemede verdiği ifadesinde "Söylediğim her kelimenin arkasındayım. Bunların hiçbirinden pişmanlık duymadığım gibi, gurur da duyuyorum" dedi.

41 yaşındaki Kara-Murza, Kremlin'in "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı Ukrayna savaşını eleştirmesinin yanı sıra, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve hükümetinin muhaliflere baskı uygulamasına da tepki gösteriyordu.

Kara-Murza, Batılı hükümetleri insan hakları ihlalleri ve yolsuzluk nedeniyle Rus yetkililere yaptırım uygulamaya ikna etme konusunda kilit rol oynamış bir isim.

Kara-Murza bir yıl önce Moskova'da, bir polis memuruna itaatsizlik ettiği gerekçesiyle tutuklanmış, gözaltına alındıktan sonra kendisine daha ciddi suçlamalar yöneltilmişti.

Hakkında açılan dava, geçen yıl ABD'de yaptığı ve Rusya'nın Ukrayna'da yerleşim bölgelerine misket bombaları atarak ve "doğum hastanelerini ve okulları bombalayarak" savaş suçu işlediğini söylediği bir konuşmaya da dayanıyordu.

Bu iddialar bağımsız olarak da belgelenmiş ancak "Rusya Savunma Bakanlığı'nın "savaşta yasaklanmış araçların kullanılmasına izin vermediğini ve "Ukrayna'da sivillerin hedef alınmadığını" söyleyen Rus müfettişler tarafından yalanlanmıştı.

Kara-Murza ayrıca siyasi mahkumlar için düzenlenen bir etkinlikte Rusya'nın "baskıcı politikalarından" söz etmekle de suçlanmıştı.

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