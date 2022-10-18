Ukrayna savaşında esir takası: Kadın askerlere karşı denizciler

Patrick Jackson | BBC News

Reuters

Rusya ve Ukrayna arasında bir savaş esiri takası daha gerçekleşti.

Moskova 108 Ukraynalı kadını teslim ederken Kiev de çoğu Ukrayna’daki ticari gemilerde görev yapan 110 Rus denizciyi iade etti.

Kadınların 37’sinin Mariupol’deki Azovstal Çelik Fabrikası’nda esir alındığı aktarılıyor.

Reuters

Paylaşılan fotoğraflarda sabahın ilk ışıklarında bir grup kadının bilinmeyen bir konumdan otobüse bindirildiği ve hava karardıktan sonra Zaporijya’ya vardığı görülüyor.

Ukraynalı yetkililer, ilk defa sadece kadınlardan oluşan bir esir takası gerçekleştiğini söylüyor.

Reuters

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, teslim alınan kadınların 12’si hariç hepsinin asker olduğunu açıkladı.

Rusya’nın işgal ettiği Donetsk bölgesine atadığı yönetici Denis Puşilin, Moskova’nın planında 110 kadını iade etmek olduğunu fakat iki kadının son anda Ukrayna’ya dönmekten vazgeçtiğini belirtti.

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Puşilin’e göre Rusya’nın teslim aldığı denizcilerden 80’i sivil, 30’u ise donanma mensubu.

Bu kişilerin arasında Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı Donbas bölgesinden milisler de bulunuyor.