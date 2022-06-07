Ukrayna savaşı: Zelenskiy, yoğun Rus bombardımanının Severodonetsk ve Lysychansk'ı 'ölü şehirlere' dönüştürdüğünü söyledi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy dün gazetecilere, ülkenin doğusunda "ölü şehirler" haline gelen Severodonetsk ve Lysychansk'te şiddetli çatışmaların devam ettiğini söyledi. Ancak askerlerinin hala bu iki kenti ellerinde tutma şanslarının olduğunu ifade etti.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkenin doğusundaki Luhansk bölgesinde Severodonetsk ve Lysychansk şehirlerinde saldırılarını sürdürdüğünü söyledi. Zelenskiy, "Yoğun Rus bombardımanı Severodonetsk ve Lysychansk'ı ölü şehirlere dönüştürdü" dedi.
Zelenskiy gazetecilere yaptığı açıklamada, Severodonetsk ve Lysychansk'ta şiddetli çatışmaların devam ettiğini, iki kenti ellerinde tutma şanslarının sürdüğünü söyledi.
Luhansk Valisi Serhiy Haidai ise "Rus saldırılarında pazar yerleri ve okullar da hedef alındı. Lysychansk'ta çok sayıda kişi yaralandı" diye konuştu.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'den bildiren BBC muhabiri Joe Inwood, Rusya'nın Donets Nehri'nin iki yakasındaki Severodonetsk ve Lysychansk'te ağır saldırılar düzenlediğini aktardı.
Ukrayna ordusu, Severodonetsk'te şehir merkezinin yarısını yeniden ele geçirdiğini iddia etmişti.
BBC muhabiri Joe Inwood ise aslında kentte neler olduğunun bilinmediğini aktardı.
Öte yandan Rusya medyası Rus tümgeneral Roman Kutuzov'un Lysychansk yakınlarında öldürüldüğünü doğruladı.
Ukrayna savaşta 12 Rus generalin öldürüldüğünü iddia ediyor.
Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'nın güneyindeki Herson kentine vali olarak atadığı yerel Rus yetkili Kirill Stremousov ise şehirde referandum yapılabileceğini söyledi.
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Ukrayna savaşı: Zelenskiy, yoğun Rus bombardımanının Severodonetsk ve Lysychansk'ı 'ölü şehirlere' dönüştürdüğünü söyledi/ukrayna-savasi-zelenskiy-yogun-rus-bombardimaninin-severodonetsk-ve-lysychansk-i-olu-sehirlere-donus-3463118
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