Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna yolladığı konuşmada Rusya'ya işgal nedeniyle "adil bir ceza" verilmesi çağrısında bulundu.
Önceden kaydedilen videoda Zelenskiy, özel bir savaş suçları mahkemesi kurulması çağrısı yaptı ve Rusya'nın işlediğini iddia ettiği savaş suçlarının ayrıntılarını verdi.
Zelenskiy ayrıca, Rusya'nın uluslararası arenada cezalandırılması ve kendilerine daha çok askeri destek verilmesi de dahil bir "formülden" bahsetti.
Rusya lideri Vladimir Putin daha önce kısmi seferberlik ilan etmişti.
Seferberlik ilanı Rusya'nın bazı şehirlerinde nadiren görülen protestolara yol açarken, Zelenskiy seferberliğin Rusya'nın barış görüşmeleri konusunda ciddi olmadığını gösterdiğini vurguladı.
Ukrayna lideri özel bir savaş suçları mahkemesi kurulmasının, Moskova'nın "toprak çalma ve binlerce kişiyi öldürme" suçlarından hesap vermesine yardımcı olacağını söyledi.
Ukrayna liderinin BM Genel Kuruluna yaptığı konuşmayı birçok katılımcı ayakta alkışladı.
Rusya'nın seferberlik ilanına karşın, taraflar savaşın başlangıcından bu yana en büyük esir takasını gerçekleştirdi.
Türkiye ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğuyla gerçekleşen takasta 215 esir Ukrayna'ya verilirken, 55 Rus askeri de ülkelerine döndü. Rusya yanlısı Ukraynalı politikacı Viktor Medveçuk da esir takasına dahil edildi.
Medveçuk, Ukrayna'da Putin'in en yakın müttefiki olarak görülüyordu ve vatana ihanetle suçlanmıştı.
Salıverilenler arasında Rusya yanlısı güçlerin elindeki aralarında 5 İngiltere ve 2 ABD vatandaşının da bulunduğu yabancılar da vardı.
Zelenskiy BM'deki konuşmasında, Ukrayna'nın Rus işgali altındaki bölgelerde Rusya'ya katılma konusunda referandum yapılması planlarını da kınadı.
Savaş suçları iddiaları
Ukrayna lideri geçtiğimiz günlerde Rus güçlerinden geri alınan ülkenin kuzeydoğusundaki İzyum kentinde 445 yeni mezar bulunduğunu belirtirken, kentte işlendiği iddia edilen savaş suçlarıyla ilgili ayrıntılar verdi. Bunlardan biri de hadım edildiğini ve daha sonra öldürüldüğünü ileri sürdüğü bir adamdı.
Zelenskiy "Rus ordusu neden bu kadar hadım etme saplantılı?" diye de sordu.
"Cezalandırma" kelimesi Zelenski'nin konuşmasında 15 kez geçerken bu, barış için müzakere edilemez beş koşulundan ilkiydi.
Rusya'nın daha fazla ambargo ve BM Güvenlik Konseyi üyeliğinden atılarak saldırısının sonuçlarıyla yüzleşmesi gerektiğini vurgulayan Zelenski, Ukraynalılar'ın yaşamlarının korunması ve ülkenin uluslararası alanda tanınmış sınırlarına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.
Zelenskiy, dördüncü ve beşinci koşulu olarak da ülkesi için yeni güvenlik garantileri ve dünyanın Moskova'nın saldırısını kınamasını saydı.
Avrupa Birliği (AB) Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ülkelerinin Rusya'ya yeni ambargolar konusunda uzlaştığını ifade etti.
Borell yeni ambargoların Rus bireyleri ve ülkenin ekonomik sektörlerini hedef alacağını vurguladı.
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Ukrayna savaşı: Zelenskiy'den Rusya'nın 'adil ceza' alması çağrısı/ukrayna-savasi-zelenskiy-den-rusya-nin-adil-ceza-almasi-cagrisi-3522640
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