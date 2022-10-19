Ukrayna savaşı: Rusya Herson kentinin ‘zor durumda olduğunu’ kabul etti
Rusya’nın Ukrayna’daki güçlerinin başına geçirilen General Sergey Surovikin, Ukrayna’nın güneyinde Rus işgali altında bulunan Herson kentinin ‘zor durumda olduğunu’ ve sivillerin tahliye edileceğini söyledi.
Rusya’nın Ukrayna’daki güçlerinin başına geçirilen General Sergey Surovikin, Ukrayna’nın güneyinde Rus işgali altında bulunan Herson kentinin ‘zor durumda olduğunu’ ve sivillerin tahliye edileceğini söyledi.
Surovikin “Rus ordusu tahliyenin güvenli bir şekilde geçmesini sağlayacaktır” dedi.
Rusya’nın bölgeye atadığı yerel yönetici Kirill Stremousov da Ukrayna birliklerinin yakın gelecekte kent merkezine saldırmaya başlayabileceğini söyledi.
Telegram üzerinden bir mesaj yayınlayan Stremousov “Söylediklerimi ciddiye alın. Olabildiğince hızlı bir tahliyeden bahsediyorum” dedi, özellikle de Dinyeper Nehri’nin batısında yaşayanların risk altında olduğunu söyledi.
Herson, Moskova’nın Şubat’ta başlattığı saldırının ardından ele geçirdiği ilk büyük şehir olmuştu.
Ukrayna birlikleri, Herson’ın kuzey ve batısındaki toprakları birkaç haftadır yavaş yavaş ele geçiriyor.
General Surovikin de açıklamasında “Özel operasyon bölgesinde durum gergin” ifadelerini kullandı.
Ukrayna’nın bölgeye çok sık roket saldırısı düzenlediğini belirten Surovikin, bir köprü ve barajın hasar gördüğünü, bu durumun gıda, su ve elektrik dağıtımında aksaklıklara yol açtığını söyledi.
Rusya Parlamentosu’nda tahliye planlarını anlatan Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Hüsnüllin, tahliye edilecek kişilere Rusya’nın herhangi bir yerinde barınma imkanı verileceğini, arkalarında bırakmak zorunda kaldığı beyaz eşyaların yerine yenisinin temin edilmesi için de kişi başı 100 bin ruble (30 bin TL) aktarılacağını söyledi.
Herson’da savaş öncesi nüfus 300 bin civarındaydı.
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Ukrayna savaşı: Rusya Herson kentinin ‘zor durumda olduğunu’ kabul etti/ukrayna-savasi-rusya-herson-kentinin-zor-durumda-oldugunu-kabul-etti-3530648
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