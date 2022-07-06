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Ukrayna savaşı: Rus güçlerinin Slovyansk'a saldırısında pazar yeri vuruldu

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Slovyansk kentine düzenlediği saldırıda bir pazar yerinin vurulması sonucunda en az iki kişi öldü, yedi kişi yaralandı.

06.07.2022 - 12:33 | Güncelleme: ABONE OL
- Reuters

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Slovyansk kentine düzenlediği saldırıda bir pazar yerinin vurulması sonucunda en az iki kişi öldü, yedi kişi yaralandı.

Donetsk bölge valisi Pavlo Kirilenko, olaya tepkisini "Bu düpedüz terörizm!" sözleriyle dile getirdi.

Slovyansk Belediye Başkanı Vadim Lyakh, Lısıçansk'ın da düşmesinin ardından ön cephe haline gelen kentin Rus topçu güçleri tarafından vurulduğunu söyledi.

Facebook hesabından hedef alan pazar yerinin alevler içindeki görüntüsünü paylaşan Lyakh, halka sığınaklardan çıkmamaları uyarısında bulundu.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırısında ülkenin doğusundaki ayrılıkçı sanayi bölgesi Donbas'ta kontrolü tamamen eline geçirmeye çalışıyor.

Donbas, Luhansk ve Donetsk olmak üzere iki ayrı bölgeden oluşuyor. Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, bu bölgeyi tanımasının ardından 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal emri vermişti.

Ukrayna ordusu, Luhansk'taki ağır Rus ateşi altındaki son kalesi Lısıçansk'tan geçtiğimiz hafta çekilme kararı almıştı.

Kiev, kararın Donetsk'teki Slovyansk gibi diğer noktaların savunmasını güçlendirmek için alındığını ifade etmişti.

- Vadym Lyakh/Facebook
Slovyansk belediye başkanı pazar yerindeki yangını böyle görüntüledi

Luhansk bölge komutanı Serhiy Haidai, Lısıçansk yakınlarında çatışmaların devam ettiğini belirtti, Rus güçlerine ağır kayıplar verdirdiklerini ileri sürdü.

Ancak BBC bu iddiaları henüz bağımsız kaynaklarca doğrulayamadı.

Diğer gelişmelerde:

  • Rus medyası, Ukrayna'da Rusların kontrolündeki Zaporizhzhia bölgesinden Orta Doğu'ya tahıl ihraç edildiğini yazdı. Rus yetkili Yevgeny Balitsky, Tass haber ajansına yaptığı açıklamada, Irak, İran ve Suudi Arabistan'dan alıcılarla anlaşıldığını belirtti. İran'la varılan bir anlaşmanın 150 bin ton Ukrayna tahılının ihracatını içerdiği ifade ediliyor
  • Cumhurbaşkanlığı danışmanı İlnur Çevik, BBC'ye yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna tahılını çaldığının ispat edilmesi durumunda Ankara'nın da buna göre hareket edeceğini belirtti. Çevik, "Bu durumda tahıla el konur ve Ukrayna adına dünya pazarlarında satışa sunulur," diye konuştu. Zhibek Zholy isimli Rus bandıralı gemi, taşıdığı 7 bin ton tahılla Ukrayna'nın Berdyansk kentinden yola çıkmış, Karasu açıklarında durdurulmuştu.
  • Finlandiya ve İsveç dışişleri bakanları, Brüksel'de yapılan bir törenle ülkelerinin NATO'ya giriş sürecini resmen başlatmış oldu. Üyelik için NATO üyesi 30 ülkenin tamamının parlamentolarında kararın onaylanması gerekiyor. Türkiye, İsveç ve Finlandiya'dan 70'i aşkın kişinin "terör bağlantıları olduğu" gerekçesiyle iadesini istiyor, aksi takdirde iki ülkenin NATO üyeliklerini bloke edeceğini söylüyor.

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