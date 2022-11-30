Getty Images Ukrayna, Rus füze saldırılarından korunmak için daha ileri hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduğunu söylüyor.

Jaroslav Lukiv / BBC News

NATO, Ukrayna’ya daha fazla silah sağlama ve Rus füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla büyük hasar alan enerji alt yapısını tamir etme taahhüdünde bulundu.

Bükreş’te düzenlenen zirvede, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberng, Moskova’yı “kış mevsimini bir savaş silahı olarak kullanmaya çalışmakla” suçladı.

Rusya’nın saldırıları nedeniyle milyonlarca Ukraynalı, dondurucu soğuklarda elektriksiz ve susuz kaldı.

Ukrayna aylardır, NATO’dan daha gelişmiş hava savunma sistemleri talep ediyordu.

Cenevre Sözleşmesine göre sivillere ve hayatta kalabilmeleri için yaşamsal önemdeki altyapı tesislerine saldırılar, savaş suçu olarak yorumlanabiliyor.

Berlin’de bir araya gelen G7 ülkeleri Adalet Bakanları da, Ukrayna’da işlendiği iddia edilen savaş suçlarına yönelik soruşturmaları koordine etme kararı aldı.

Almanya Adalet Bakanı Marco Bucshmann “Ukrayna’da gerçekleştirilen katliamların adli değerlendirilmesi yıllar, belki de onlarca yıl alacak. Ama iyi hazırlanmış olacağız ve ne kadar uzun sürerse sürsün ısrarlı olacağız” dedi.

Rusya lideri Vladimir Putin ve diğer üst düzey Kremlin yetkilileri Rus güçlerinin savaş suçu işlediği iddialarını reddediyor.

Romanya’nın başkenti Bükreş’te yapılan iki günlük Nato Dışişleri Bakanları toplantısının başlangıcında konuşan NATO Genel Setreteri Stoltenberg “Rusya aslında cephede başarısız oluyor. Toprak kazanamadıkları için de sivil hedeflere ve kentlere saldırıyorlar” dedi.

NATO da daha sonra yazılı bir açıklama yayımladı ve Rusya’nın Ukraynalı sivillere ve enerji şebekesine ısrarlı saldırılarının “milyonlarca kişiyi temel insani hizmetlerden mahrum bıraktığını” söyledi.

Açıklamada, NATO üyelerinin Ukrayna’nın enerji altyapısını tamirine ve halkını füze saldırılarına karşı korumasına yardımcı olacağı vurgulandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba’yla ortak basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg “Putin’in Ukrayna’da kazanamamasının çok önemli olduğunun farkındayız. Bu, Ukrayna için bir trajedi olur ve dünya çok daha tehlikeli ve tehdit altında bir yere dönüşür” dedi.

EPA Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba (solda) NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e silahlara "daha hızlı, daha hızlı ve daha hızlı" ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Kuleba ise, son olarak üst düzey NATO yetkilileriyle görüşmesinde söylediği üç kelimenin “silah, silah, silah” olduğunu belirtti ve “Bugün başka üç kelimem var, daha hızlı, daha hızlı ve daha hızlı” dedi.

Kuleba “Yapılanlara minnettarız ama savaş hala sürüyor. Silahlar ve üretimleriyle ilgili kararlar daha hızlı alınmalı” diye konuştu.

Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Rainsalu da daha sonra BBC’ye yaptığı açıklamada, NATO’nun Ukrayna’ya Rus topraklarını vurabilecek füzeler vermesi gerektiğini savundu.

Rainsalu "Yardımcı olmanın en mantıklı yolu, bu füzelerin fırlatıldığı yerleri vurabilecek kabiliyetlerinin olması. Tüm seçenekler masada. Hiç bir kırmızı çizgi olmamalı, herhangi bir kısıtlamada bulunmamalıyız” dedi.

NATO, birçok kez nükleer silahlara sahip Rusya’yla büyük bir çatışmaya neden olabileceği kaygısıyla, Ukrayna’ya daha uzun menzilli füzeler verilmesini reddetmişti.