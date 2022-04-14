Ukrayna savaşı: Mariupol'de savaşan İngiliz, ailesine 'Kuşatıldık, cephanemiz kalmadı, teslim olmak zorundayız' dedi

Ukrayna'ya savaşmaya giden İngiltere vatandaşı Aiden Aslin, görüştüğü ailesine Rus güçlerine teslim olmak zorunda olduğunu söyledi.

Ailesi Nottinghamshire-Newark'ta yaşayan Aslin, 2018'de Ukrayna'ya taşınarak, Ukrayna deniz piyade gücüne katılmış.

Bağlı bulunduğu birlik, Rus güçleri tarafından kuşatılan ve ağır bombardıman altında olan Mariupol kentini savunuyor.

Aslin ile görüşen annesi Ang Wood, oğlunun teslim olmaktan başka seçeneği kalmadığını söylediğini anlattı.

Wood BBC'ye, "Beni aradı ve savaşacak silahları kalmadığını söyledi" dedi. "Oğlumu seviyorum, benim kahramanım o. Müthiş bir direniş gösterdiler" diye de ekledi.

Yaşlı ve hasta bakıcısı olarak çalışan Aslın daha önce silahlı Kürt güçlerle birlikte Suriye'de IŞİD'e karşı da savaşmıştı.

Nişanlısı Ukraynalı olan Aslin, Ukrayna vatandaşlığına da hak kazanmıştı.

Aslin ile telefonda görüşen arkadaşı Brennan Philips de arkadaşının moralinin iyi olduğunu söyledi ve şunları anlattı:

"Beni aradı ve 'Yiyecek, teçhizat ve cephane kalmadı ve tamamen kuşatıldık, teslim olmak zorundayız' dedi. Olan biteni gayet iyi görüyordu ve sakindi. Oradan çıkmaları mümkün değil, savaşamıyorlar da. Dolayısıyla başka çareleri yok."

BBC muhabiri Emma Vardy'nin analizi

Aiden aslında geçen hafta Ukraynalı nişanlısı ile evlenecekti.

Fakat görev yaptığı birlik son haftalarda Mariupol kentini bombalayan Rus kuvvetleri tarafından giderek daha sıkı şekilde kuşatıldı.

Aiden ara ara ailesi ve arkadaşlarıyla temas kurdu. Bazen onlara sosyal medyaya koymak üzere kendi videolarını gönderdi, bazen ailesine iyi olduğunu bildirdi.

Fakat teslim olmak zorunda olduğunu bildirmesi onu tanıyanlar için çok kaygı verici oldu.

Rus kaynaklarından gelen son haberlerde 36. Ukrayna Deniz Piyade Tugayı'nın artık teslim olduğu kaydediliyor ve ailesi Aiden'in bu tugayda görevli olduğunu söylüyor.

Bu haberlerden sonra Aiden'dan bir daha haber alınamadı.

Aslında Aiden tehlikelere alışkın biri. Ukrayna silahlı kuvvetlerine katılmadan önce İngiltere'den Suriye'ye gitmiş ve orada IŞİD'e karşı savaşan Kürt silahlı gücü YPG'ye katılmıştı.

Kürtler Aiden'ı bir kahraman olarak anıyor. Ama onun gibi Suriye'ye IŞİD'le savaşmaya giden birçok kişi İngiltere'ye döndüklerinde terörle mücadele birimlerince tarafından sorgulandılar. Bu tür soruşturmaların çoğu bir süre sonra kapandı ve yargıya intikal etmedi.

Aiden ailesiyle Ukrayna'dan son kez telefonla temas kurduğunda, birliğinin teslim olma koşullarını görüşmek üzere Ruslar ile iletişim halinde olduğu anlaşılıyor.

Eğer savaş esiri alınırsa Aiden'ın konumunun ne olacağı merak ediliyor. Arkadaşları sosyal medyada Aiden ve birlikte savaştığı Ukrayna askerlerine Cenevre Sözleşmeleri'ne uygun şekilde davranılması çağrısı yapıyor.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı da Aiden gibi Ukrayna'da savaşan İngiltere vatandaşları ile ilgili haberleri doğrulatmaya çalışıyor. Ancak mevcut koşullar altında Dışişleri Bakanlığı'nın bu konuda yapabilecekleri hayli sınırlı görünüyor.

Aiden Aslin, Ukrayna silahlı kuvvetlerine katılarak deniz piyadesi olmuştu

Rusya Mariupol'de şu ana kadar 1000'den fazla Ukrayna askerinin teslim olduğunu öne sürüyor. Ukrayna'ya göre ise kuşatma altındaki kent hala düşmedi.

Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko kentte yaklaşık 21 bin sivilin öldüğünü ve halen 100 bin kişinin de tahliye edilmeyi beklediğini söylüyor.

Kentin kaderi savaşın da kaderini belli edecek gibi.

Mariupol Rusların denetimine geçerse, Moskova'nın güneydeki ve doğudaki cepheleri arasında geniş bir alan buradan kontrol edilebilir.

Rus askerleri Mariupol'da

Bu habere Lian Barnes de katkıda bulundu.