Ukrayna Savaşı: Lyman'ın kaybı Rus komuta kademesine nadir görülen eleştirilere yol açtı

Jen Monaghan, BBC İzleme Servisi

Getty Images Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov eleştirilere hedef oldu.

Rus birliklerinin, Ukrayna’nın doğusunda stratejik açıdan önemli Lyman kentinden çekilmesi, Rusya’da, ülkenin önde gelen isimleri ve etkili sosyal medya hesaplarının nadir görülen eleştirilerine hedef oldu.

Ancak eleştiriler, savaş karşıtı seslerden değil, Savunma Bakanlığı’nın Ukrayna’daki savaşı sürdürme yöntemine karşı çıkan savaş yanlılarından geldi.

Lyman’ın kaybına verilen en sert tepkilerden biri Çeçenistan lideri ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in başlıca destekçilerinden Ramazan Kadirov’dan geldi.

Kadirov 1 Ekim’de Telegram’da paylaştığı mesajda, Rusya Merkez Bölgesi Komutanı General Alexander Lapin’i ve Rus Genelkurmay Başkanlığı’ndaki üst düzey subayları hedef aldı.

Kadirov 7,6 milyon kereden fazla görüntülenen mesajında “Bana kalsaydı Lapin’in rütbesini er yapar, tüm ödüllerini elinden alır, utancını kanla yıkaması için eline bir tüfek verip, cepheye gönderirdim” dedi.

Kadirov’un Rus Ordusu’na karşı yönelttiği eleştirilere Kremlin’in müttefiklerinden medya baronu ve özel paralı asker şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeni Prigozhin de katıldı.

Prigozhin şirketi Konkord’un sosyal medya platformu VK’deki hesabında yaptığı açıklamada “Kadirov’un açık sözlü ifadeleri pek benim tarzım değil. Ama Ramazan sen bir yıldızsın, olduğu gibi söyle!” dedi.

Moskova'da siyasi manzara değişiyor mu?

Rusya’da medya sıkı bir şekilde kontrol ediliyor. Dolayısıyla üç büyük televizyon kanalının Lyman’dan çekilmeyi 2 Ekim’deki bültenlerinde önemsiz göstermesi ve 3 Ekim sabahındaki bültenlerinde tamamen görmezden gelmesi şaşırtıcı değil.

Ancak YouTube gibi video paylaşım platformları ve sosyal medya kanalı Telegram, Rusya’nın Facebook, Instagram ve Twitter gibi platformları yasaklamasıyla daha popüler oldu ve Rus komuta kademesine yönelik eleştiriler buralarda bulunabiliyor.

Kremlin’in propagandacılarından Vladimir Solovyov’un YouTube kanalındaki programına 1 Ekim’de katılan milletvekili ve emekli general Andrey Gurulyov “Lyman’dan çekilmeyi açıklayamıyorum” dedi.

Getty Images Devlet televizyonu sunucusu Vladimir Solovyov Putin'in en ateşli destekçilerinden biri.

Gurulyov “Bu büyük olasılıkla bir dönüm noktası, sadece askeri değil aynı zamanda siyasi olarak da” dedi.

Gurulyov daha sonra Kadirov’un Lyman’ın kaybına yönelik eleştirilerine destek vermeye başlayınca, sunucu sözünü kesti ve Kadirov’un sözlerine yorum getirmenin yetkililerin işi olması gerektiğini söyledi.

Milliyetçi Rus Telegram kanallarında da Lyman’ın kaybından sonra ateşli bir tartışma başladı. Burada özellikle blog yazarı Anastastasiya Kaşevarova öne çıkıyor.

Kaşevarova, 1,2 milyon kezden fazla görüntülenen Telegram paylaşımında, Kadirov’un sözleri karşısında General Lapin’i savunanlara ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov’un “yanıtlaması gereken sorular” olduğunu kabul etmeyi reddedenlere çattı.

Kaşevarova “Erkek misiniz, değil misiniz? Cesaretiniz var mı, yok mu? Neden başımıza kötü bir şey gelmesin diye sözünüzü sakınıyorsunuz? Korkak paylaşımlarınızda hala Lapin’i savunuyorsunuz” dedi.

Blog yazarı sonra şöyle devam etti;

“Devlet başkanının neler olduğundan haberi var mı? Onu bilgilendiren var mı? İkmaller nerede? Armata tankları nerede? Her şey nerede? Nasıl bu noktaya gelindi? Hepsi çalındı mı? Satıldı mı? Hepsi nereye gitti? Hiç var oldular mı?”

Ancak Kremlin yanlısı Readovka Telegram haber kanalı, ordunun kamuoyu önünde eleştirilmesine karşı çıktı.

1,4 milyon kezden fazla görüntülenen mesajda “Aramızdaki sinirli tipler bazen düşman komandoları ve sabotajcılarından daha kötü olabiliyor” denildi ve Rus “turbo vatanseverlerin” suçlamalarıyla düşmanın işini yaptığı savunuldu.