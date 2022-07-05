Ukrayna savaşı: Luhansk bölgesini ele geçiren Putin'in sonraki hamlesi ne olacak?

İşte bir kez daha Rusya ilerliyor. İşte bir kez daha Ukrayna geri çekiliyor.

Luhansk Belediye Başkanı Serhiy Haidai, Ukrayna'nın bu stratejik geri hamlesiyle Lısıçansk'ta yaşanması muhtemel uzun ve şiddetli bir savaşın önlenmiş olduğunu söylüyor.

Haidai "Rusya şu anda topçu ve mühimmat açısından büyük bir avantaja sahip. Kenti uzaktan saldırılarla yok edebilirlerdi, bu yüzden kalmanın bir anlamı yoktu," diyor.

Bu, şehrin ele geçirilmesiyle ilgili Rus hesaplarından sosyal medyada paylaşılan Rus güçlerinin engelleme olmaksızın ilerlediği iddialarıyla da örtüşüyor. Pazar günü paylaşılan bazı videolar, Çeçen savaşçıların merkez ilçelerde dans ettiğini gösteriyordu.

Bu durum kendileri için kutlanmaya değer olabilir, zira Lısıçansk'ın ele geçirilmesi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde önemli bir stratejik hedef olan Luhansk bölgesinin tamamını ele geçirdiği anlamına geliyor.

Peki bu gelişme Donbas savaşı için ve genel olarak savaşın tümü için ne ifade ediyor?

Ukrayna perspektifi

Ukrayna perspektifinden başlayalım. Ukrayna'nın önceliği Mariupol'deki gibi bir kuşatmanın yaşanmamasıydı.

Güney liman kentindeki savunma Rus ilerlemesini haftalarca yavaşlatmış olsa da Ukrayna ordusundaki en yetenekli binlerce askerin öldürülmesi veya esir düşmesiyle sonuçlanmıştı.

Ukrayna ne pahasına olursa olsun bunun bir benzerinin yaşanmasından kaçınmak istedi.

Ukrayna Başkanı Zelenskiy yaptığı konuşmalarda bunu açıkça belirtti. Ulusa seslenişinde, "(Yıkılan) duvarları yeniden inşa edeceğiz, (ele geçirilen) toprakları geri alacağız, ancak her şeyden önce insanlar kurtarılmalıdır," diyordu.

Serhiy Haidai de tam olarak aynı noktaya değindi ve şunları söyledi: "Birliklerimiz daha müstahkem mevkilere çekildi. Luhansk'ı beş ay savunduk. O savunma devam ederken, Donetsk bölgesinde yeni tahkimatlar inşa ediyorduk, askerler de oraya çekildi."

Lısıçansk'ın düşmesinden birkaç saat sonra Ukrayna'nın askeri danışmanlarından Oleksiy Arestovych, Lısıçansk-Severodonetsk savunmasını "başarılı bir askeri operasyon" olarak nitelendirecek kadar ileri gitti.

Rus bayrağının artık her iki şehrin de üzerinde dalgalandığı düşünüldüğünde bu biraz mantık dışı görünebilir ancak anlatmak istediği uzun soluklu bir oyunda değerli bir vakit kazandıkları.

Bu mantığı anlamak için Batı'dan giden silahların Ukrayna'nın direnişi için önemini anlamanız gerekiyor. Kısacası NATO'nun askeri kaynakları olmasaydı, şu anda çok daha büyük bir sorunla yüzleşiyor olacaklardı.

Ukrayna güçleri Rus ilerlemesini ne kadar geciktirebilirlerse o kadar çok gelişmiş roket ve topçu sistemlerini savaşa sokabilirler.

Örneğin ABD tarafından sağlanan Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi'nin (HIMARS) halihazırda kullanımda olduğu ve çatışmanın dengesini kökten değiştirdiği söyleniyor.

Daha çok zaman, daha çok cephane anlamına geliyor ve bu da dengeleri tamamen kendileri lehine değiştirebilir. Özellikle de Rusya'nın yaptırımlar altındayken cephanesini ve ağır silahlarını yenilemesinin ne kadar zor olduğu düşünülürse.

Rusya perspektifi

Gelelim Rusya'dan bakınca nasıl göründüğüne. Ruslar ana hedeflerinin Donbas'ı "özgürleştirmek" olduğunu söylüyorlar. Luhansk'ın ele geçirilmesi de kendilerini bu hedefe bir adım daha yaklaştırmış durumda.

Öyle ki Luhansk'ın stratejik önemine bugün bizzat Vladimir Putin tarafından bir kez daha işaret edildi. Putin, Luhansk kuşatmasını yürüten komutanlar ülkenin en büyük nişanı olan "Rusya'nın Kahramanları" payesine layık görüldü.

Peki ama şimdi ne olacak? Rusya'nın Donbas'ın kalanını ele geçirmek için, özellikle de Sloviansk ve Kramatorsk kentlerini almak için bastırması bekleniyor.

Sloviansk'ın 2014'teki isyanın ilk başladığı yer olması nedeniyle ayrılıkçı hareket için özel bir önemi olduğu ifade ediliyor.

Şimdi ne olacak?

Ama bunun ötesinde Rusların nasıl bir strateji izleyeceği bilinmiyor. Aslında bu da büyük oranda Donbas'ı ne zaman ele geçirdiklerine, hatta bunun olup olmayacağına bağlı.

Eğer Rus güçleri hızlı ilerleyişlerini sürdürürlerse Ukrayna'nın güneyinin tamamını kontrol altına almak için baskıyı sürdürebilirler ve Dnipro kenti ve ötesine kadar dahi uzanabilirler.

Ancak eğer Rus birlikleri birçok uzmanın tahmin ettiği kadar yorgun düşmüş haldeyse, o zaman belki de "özel askeri harekatın" sonlandığını ilan edebilirler.

Belki tek taraflı bir ateşkesin Ukrayna'ya verilen uluslararası desteğin hızını kesmesini dahi umabilirler. Fransa ve Almanya'nın barışa varılması için bastıracağını öngörebilirler.

Ukrayna kuşkusuz çatışmalara devam edecek, savunmasını sürdürecektir. Ancak düzenli bir cephane desteği söz konusu olmazsa cephe de aynen 2014-2022 arasında yaşandığı gibi hızını kaybetmiş bir çatışma alanına dönebilir.

Bu, yani komşusunun istikrardan uzak bir huzursuzluk hali içinde bulunması, Rusya'nın işine gelecektir.

Şimdilik her iki taraf da avantajlı durumda olanın kendileri olduğun iddia ediyor.

Aslında Ukrayna her ne kadar kaybeden gibi görünse de son zamanlarda Yılan Adası'nı geri almak gibi önemli kazanımları da oldu.

Şu aşamada emin olabileceğimiz tek bir şey var gibi görünüyor: Bu savaş yakın bir tarihte bitmeyecek.

Bunun sonuçlarına da en çok Donetsk halkı göğüs germek zorunda kalacak.