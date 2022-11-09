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Bir aydan kısa süre içinde, kış koşulları Ukrayna’nın üzerine çökecek ve bu durum ülkenin silahlı güçlerinin, toprakları Ruslardan geri alma çabalarına darbe vurabilir.

Rusya da elektrik santrallerini ve yakıt depolarını hedef alarak, sivil nüfusu soğukla vurmaya çalışabilir.

Ukrayna’da kış ayları ne kadar soğuk?

Ukrayna’da Aralık-Mart arası ortalama sıcaklıklar -4,8 ila 2 santigrat dereceye düşüyor.

Aralık ayında ortalama 14, Ocak’ta 17, Şubat’ta ise 15 gün kar yağıyor. Bu üç ayda da kar kalınlığı 1,5 metrenin üzerine çıkıyor.

Ancak ülkenin güneyinde, Karadeniz kıyısında kış ayları kuzey kesimlerine göre çok daha ılıman geçiyor.

Kış Ukrayna’daki savaşı nasıl etkileyecek?

Ülkenin kuzeyindeki başkent Kiev’de sıcaklıklar 0’ın altına düşmeye başladı. Ocak ayı ortalama sıcaklığı -3,8 derece... Geceleri ise sıcaklıklar ortalama minimum -6,1 derece kaydediliyor.

Ancak güneydeki Herson’da Ocak ayındaki ortalama sıcaklıklar önemli oranda daha yüksek. Ortalama en yüksek sıcaklık -0,9 derece. Ortalama en düşük sıcaklıksa -3,7 derece.

Bu da Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki cephe hattında, sıcaklıkların toprağı dondurup, sertleştirecek kadar düşebileceği anlamına geliyor. Ancak Herson bölgesindeki cephe hattında kışın yağabilecek kar ve yağmur, toprağı çamura dönüştürebilir.

Kış ayları muharip birlikler için ne anlama geliyor?

Çamurlu yüzey ve kar yağışı birliklerin ve araçların intikalini zorlaştırabilir.

Mackenzie İstihbarat Hizmetleri’nin Genel Müdürü Forbes Mackenzie, bunun Ukrayna birlikleri için dezavantaj oluşturduğu görüşünde:

“Ukraynalılar çabuk manevra yapabilmek ve Rus güçlerini kanatlardan sarabilmeye devam edebilmek için, yerin donduğu soğuk, sert bir kışı tercih edecektir. Ruslar ise Ukraynalıları batağa sokacak sıcak ve yağmurlu bir kışı tercih edecektir.”

Ukraynalıların Herson civarındaki operasyonları Ekim’deki yoğun yağışlarla darbe almıştı.

Bu da hem Ukrayna hem de Rusya’nın birliklerini ikmal etmesinde büyük bir sorun anlamına geliyor.

Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü’nden Ben Barry “Askerlerin kış aylarında daha çok yiyeceğe ve sıcak kalmak için daha çok yakıta ihtiyacı var. Ancak her iki taraf da soğuk havaya alışkın ve ekipmanları soğuk havaya göre tasarlanmış. Yani kış aylarında çatışmalar tamamen duracak diye bir şey yok” diyor.

Kış, çatışmaları nasıl etkileyecek?

Birçok askeri uzman, hem Rus hem de Ukrayna Ordusu’nun yerden saldırılar yerine topçu saldırılarına odaklanacağını söylüyor.

Londra’daki Kings College'da savunma araştırmacısı Marina Miron “Kış aylarında malzeme ikmali daha zor olacak ve askerler ikmal sıkıntısı tehdidine daha açık durumda kalacak" diyor ve ekliyor:

"Her iki taraf da düşmanın kaynaklarını azaltmak için, ikmal hatlarını ve depolarını uzun menzilli top ateşi ve insansız hava araçlarıyla vuracaktır."

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Ancak sis ve kar fırtınaları, kızılötesi görüntüleme sistemi kullanmamaları durumunda her iki tarafın topçusunun hedef bulma kabiliyetini azaltabilir.

Hem Ukrayna hem de Rusya silahlı kuvvetleri büyük ölçüde İHA kullanıyor ve bir çoğu basit kameralara sahip, sivil araçlar.

Rusya bu kış Ukraynalı sivilleri hedef alacak mı ?

Rusya daha önce, sivil yerleşim birimlerini ve elektrik santralleri ile su şebekeleri gibi tesislere çeşitli saldırılar düzenlemişti.

Düşünce kuruluşu Chatham House’daki Ukrayna Forumu’ndan Orisia Lutseviç, Rusya’nın büyük ihtimalle kış boyunca bu stratejiyi sürdüreceğini söylüyor:

“Siviller altyapıya saldırıların sürmesini bekliyor, özellikle de sıcaktan mahrum bırakmak için. Şimdi halk, odun gibi yakıtları stokluyor, sobalar satın alıyor. Hastaneler kendi jeneratörlerini satın alıyor.”

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Rusya’nın stratejisi yeni atanan komutan General Sergey Surovikin’in elinde.

Suriye ve diğer yerlerdeki sert taktikleri nedeniyle “General Armageddon” diye biliniyor.

Miron, Surokivin’in hedefinin büyük olasılıkla Ukrayna halkında moral çöküşü hedefleyeceğini belirtiyor.

“Rusya halk donar ve umutsuz hale gelirse, kendi hükümetlerine karşı ayaklanacaklarını umuyor” diyor.

Ancak Lutseviç Ukrayna’nın kışa görece iyi hazırlandığı görüşünde:

“Gaz depoları dolu, dizel gibi büyük yakıt kaynakları var. İnsanlar Rusya’nın savaşı kazanmadığını ve kışı atlatabilirlerse baharda Rusya’ya karşı daha fazla başarılar elde edilebileceğini fark etti.”