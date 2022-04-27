Ukrayna savaşı: İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya savaş uçağı göndermesini isteyecek
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın bugün yapacağı bir konuşmada Batılı ülkelere Ukrayna'ya savaş uçağı gönderme çağrısında bulunması bekleniyor. Avrupa ülkeleri, Ukrayna'ya yaptığı desteği artırıyor, Rusya ise bu desteğin bir "vekalet savaşı" olduğunu söylüyor.
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın bugün yapacağı bir konuşmada Batılı ülkelere Ukrayna'ya savaş uçağı gönderme çağrısında bulunması bekleniyor.
Truss, konuşmasında Batı'nın Ukrayna'ya "Uzun vadeli yardım sağlamaya ve desteğini artırmaya hazır olması gerektiğinin" altını çizecek.
Rusya'nın işgalinin başlangıcından bu yana Ukrayna, Batılı ülkelerin savaş uçağı ve tank gibi desteklerde bulunmasını talep ediyor.
NATO, şimdiye kadar savaşın büyümesini engellemek için Ukrayna'ya uçak ve tank göndermedi, daha ziyade silah desteğinde bulundu.
Ancak konuşması sırasında Dışişleri Bakanı Truss, Ukrayna'nın geleceğinin söz konusu olduğunu ve Batı'nın bu konuda kayıtsız kalamayacağını vurgulayacak.
Truss, "Putin'in hedeflediklerini başarmasının sonuçları Avrupa'da ve dünyanın geri kalanında korkunç olacak. Hiçbir zaman kendimizi güvende hissedemeyeceğiz. Ağır silahlar, tanklar ve savaş uçakları gibi desteklerde bulunmamız şart" ifadelerini kullanacak.
Truss'ın aynı zamanda İngiltere'nin savunma harcamalarının artırmasını, NATO'nun belirlediği, gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde ikisi seviyesinin yetersiz olduğunu savunması bekleniyor.
Avrupa, Ukrayna'ya desteğini artırıyor
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, geçtiğimiz günlerde ülkesinin Ukrayna'ya tank gönderdiğini açıkladı.
Almanya ise 50'ye yakın uçaksavar tank gönderme taahhüdünde bulundu.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Salı günü yaptığı açıklamada Ukrayna birliklerinin İngiltere tarafından gönderilen silahları savunma için kullanmalarını desteklediğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise NATO'nun Ukrayna'ya silah vererek Rusya'ya karşı bir vekalet savaşı yürüttüğünü belirtti ve "Bu silahlar, Ukrayna'da özel harekat kapsamında hareket eden Rus ordusu için meşru bir hedef olacak. Savaş, savaş demektir" diye konuştu.
BBC Diplomasi Muhabiri James Landale
Batılı ülkeler, Ukrayna'ya silah desteğini artırıyor; insansız hava araçları, uzun menzilli silahlar ve uçaksavar savunma sistemleri gönderiyor.
Ancak çoğu ülke savaş uçağı göndermek istemiyor. Bazı ülkeler eski MIG29 uçağı gönderebileceğini belirtse de Rusya'yı kışkırtma kaygısıyla bu konuda adım atmıyor.
Geçen hafta ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın henüz hiçbir ülkeden savaş uçağı desteği almadığını, bazı ülkelerin yedek parçalar gönderdiğini açıkladı.
Ukrayna'nın savaş uçağı talebi sürüyor ancak Batı'nın birlik içinde hareket edip ülkeye desteğini yeni bir boyuta taşıma kararı almadan bu pek mümkün gözükmüyor.
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Ukrayna savaşı: İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya savaş uçağı göndermesini isteyecek/ukrayna-savasi-ingiltere-disisleri-bakani-truss-batili-ulkelerin-ukrayna-ya-savas-ucagi-gondermesini-3421891
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