Matt Murphy BBC News
Rusya'da ilan edilen 'kısmi seferberlik' karşıtı son protestolara, Rusya'nın Dağıstan bölgesinde eylemciler polisle çatıştı.
Bağımsız Rus insan hakları gözlem kuruluşu OVD-Info, bölgenin başkenti Mahaçkala'daki protestolar sırasında 100'den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Kuruluş ayrıca, bölgedeki "çok sert gözaltı" haberlerinden kaygı duyulduğunu bildirdi.
Son günlerde Rusya'nın büyük kentlerinde seferberlik karşıtı eylemler yapıldı ve sadece cumartesi günü 700'den fazla kişi gözaltına alındı. Ancak Dağıstan'da göstericilerin polisle çatışması, nadiren görülen şiddet olaylarına işaret ediyor.
Sosyal medyada paylaşılan videolarda eylemciler Mahaçkala'da polise ve diğer güvenlik görevlilerine direnirken görülüyor. OVD-Info polisin eylemlerde göstericiler üzerinde şok tabancaları ve jop kullandığını bildirdi.
Bir videoda bir eylemci bir polise kafa atarken, daha sonra da diğer güvenlik görevlilerinden dayak yerken görülüyor.
Bir başka videoda da bir güvenlik görevlisi büyük bir eylemci grubundan kaçmaya çalışırken görülüyor.
Kadınlardan oluşan büyük bir grup da, askerlik şubesinde nöbet tutan görevlilere bağırıyor ve Ukrayna'daki savaşı kınıyorlar. Bir kadın görevliye "Rusya başka bir ülkenin toprağında" derken görülüyor.
Kadın "Neden çocuklarımızı alıyorsunuz. Kime saldırıldı? Rusya'ya mı saldırıldı? Onlar bize gelmedi. Biz Ukrayna'ya saldırdık. Rusya Ukrayna'ya saldırdı. Savaşı durdurun" diyor.
OVD-Info ayrıca, Endirey köyünde halkın seferberlik görevlilerini bölgeye sokmamak amacıyla federal otoyolu kapadığını bildirdi.
Kuruluşun ele geçirdiği görüntülerde, polis memurları gösteriyi dağıtmak için havaya ateş açarken görülüyor, ancak köy halkı yolu kapatmaya devam ediyor.
Dağıstan Valisi Sergey Melikov öfkeyi yatıştırmak için askere almada "yanlışlar yapıldığını" kabul etti.
Melikov Telegram'da yazdığı mesajda "Bundan daha önce de bahsettim ama yine söyleyeceğim. Kısmi seferberlik başkanın duyurduğu sıkı kriterlerle yapılmalı" dedi.
https://twitter.com/francis_scarr/status/1574037376426545158
Dağıstan'ın şimdiden Ukrayna'nın işgaline binlerce asker gönderdiğine inanılıyor. BBC Rusça Servisi'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı analize göre Dağıstan, tüm diğer Rus bölgelerine kıyasla daha çok kayıp verdi.
Geçen ay yapılan araştırmada Dağıstan'dan 301 kişinin öldüğünü gösteriyor. Bu oran Moskova'nın 10 katı ve gerçek sayının çok daha yüksek olduğu sanılıyor.
Rusya lideri Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilanından bu yana düzenlenen gösterilerde 2 binden fazla kişi öldü.
Birçok genç Rus vatandaşı ülkeden kaçmak için komşu Finlandiya ya da Gürcistan'a geçmeye çalıştı.
Ülkede yerel seferberlik yetkililerinin silah altına alma kriterlerini karşılamayan çok sayıda kişiyi askere aldıkları haberleri geliyor.
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