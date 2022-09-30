Ukrayna Savaşı - Biden: ABD asla Rusya'nın ilhak girişimlerini tanımayacak

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’da toprak ilhakı girişimini ABD’nin “asla, asla, asla” tanımayacağını söyledi.
Biden, Rusya lideri Vladimir Putin’in Ukrayna’ya ait dört bölgenin Rusya’ya katılışını ilan edeceği konuşmadan önce açıklama yaptı.
Kremlin, Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin tartışmalı referandumlarda Rusya’ya katılmayı tercih ettiğini söylüyor.
Ancak Ukrayna ve Batı oylamaları “düzmece” diye tanımladı. ABD de, ilhak nedeniyle Rusya’ya yeni ambargolar uygulanacağını açıkladı.
Biden “Bu konuda çok açık olmak istiyorum. ABD asla, asla, asla Rusya’nın Ukrayna’nın egemen toprakları üzerindeki iddialarını tanımayacak” dedi.
Rusya lideri Zaporijya ve Herson’u bağımsız bölgeler olarak tanıyan iki kararnameyi imzaladı ve böylece ilhak edilmelerinin önündeki yol açılmış oldu.
Rus devlet medyasında paylaşılan belgelerde, iki bölgenin “uluslararası hukuk ve BM Şartı uyarınca bağımsızlığının tanındığı” belirtiliyor.
Ancak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, herhangi bir ülkenin topraklarının güç kullanılarak ilhak edilmesinin BM Şartı’na ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Guterres bunun “çağdaş dünyada yeri bulunmayan tehlikeli bir gerilim” olduğunu söyledi.
Erdoğan-Putin görüşmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Putin ile yaptığı telefon konuşmasında daha olumlu gelişmelerin önünün açılabilmesi için gerilimi düşürmeye yönelik adımlara ihtiyaç olduğunu, Rusya’dan da Ukrayna’daki bazı bölgelerin Rusya’ya katılımı meselesi başta olmak üzere, bu süreci kolaylaştıracak adımlar atmasının beklendiğini söyledi.
Putin’den müzakerelere bir şans daha vermesini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte kolaylaştırıcı bir rol oynamaya hazır olduklarını kaydetti.
Moskova’da ise Putin’in duyurusu için hazırlıklar devam ediyor. Kızıl Meydan’da dört bölgeyi Rusya’nın bir parçası ilan eden billboardlarla süslü bir konser sahnesi kuruldu.
Yaşananlar, Rusya’nın Kırım Körfezini 2014’te yine tartışmalı bir referandumun ardından ilhak ettiğinde olanların bir tekrarı.
Kırım’ın ilhakı da uluslararası toplumun büyük kesimi tarafından tanınmamıştı. Bu ilhak da tanınmayacak. Ancak Batı ne derse desin, Rusya’da parlamentonun her iki kanadı da haftaya ilhakı resmen tanıyacak.
Putin, Ukrayna’da işgal altındaki bölgeleri ilhak ederek, Batılı silahlarla Rus topraklarının saldırı altında olduğunu savunabilecek ve böylece de bazı hükümetlerin Kiev’e askeri yardımlarını durdurmasını umacak.
Ancak Kiev, olan bitenin cephede durumu değiştirmeyeceğini söyledi.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Ukrayna Savaşı - Biden: ABD asla Rusya'nın ilhak girişimlerini tanımayacak/ukrayna-savasi-biden-abd-asla-rusya-nin-ilhak-girisimlerini-tanimayacak-3524924
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!