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Haberler Dünya Ukrayna: Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'nin 2 üst düzey ismini kaçırdı - Dünya haberleri

Ukrayna: Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'nin 2 üst düzey ismini kaçırdı

Ukrayna Nükleer Enerji Şirketi Energoatom "Rusya, Zaporijya nükleer santralinden iki üst düzey yetkiliyi kaçırdı" ifadelerini kullandı.

18.10.2022 - 09:57 | Güncelleme: ABONE OL
Ukrayna: Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'nin 2 üst düzey ismini kaçırdı - Dünya haberleri
Rusya, nükleer santralin 2 üst düzey ismini kaçırdı
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HABERTURK.COM

Energoatom'un resmi hesabından yapılan açıklamada Rusya'yı iki kıdemli kişiyi 'kaçırmakla' suçladı.

Zaporijya Nükleer Santrali'nin Bilgi Teknolojileri Başkanı Oleh Kostyukov ile tesisin Müdür Yardımcısı Oleh Oshek'in Rus güçleri tarafından Pazartesi kaçırıldığını ve iki ismin nerede olduğunun bilinmediği ifade edildi.

Energoatom'un açıklamasında "Şu anda iki ismin nerede olduğu ve nasıl bir durumda olduğu belirsizliğini koruyor" denildi.

DAHA ÖNCE DE BAŞKAN YARDIMCISI KAÇIRILMIŞTI

Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji şirketi Energoatom Başkanı Petro Kotin, Ekim ayının başında da ZNPP Genel Müdürü Murashov’un Rus güçleri tarafından gözaltına alındığını duyurmuştu.

Energoatom tarafından yayımlanan açıklamada, Murashov’un tesisten Energodar kasabasına giderken Rus devriyesi tarafından gözaltına alındığı belirtilmişti. Açıklamada, “Nükleer Santral Genel Müdürü’nün aracı durduruldu, arabadan çıkarıldı ve gözleri bağlı olarak bilinmeyen bir yöne götürüldü. An itibariyle akıbeti hakkında bir bilgi yok” denilmişti.

Önceki haftalarda da Zaporijya Nükleer Santrali'nin başkan yardımcısının Rus güçleri tarafından kaçırıldığı duyurulmuştu.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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