Ukrayna, Rusya'ya ait 2 uçak ve 5 helikopter daha düşürdü

Ukrayna, Rusya'ya ait 2 uçak ve 5 helikopter daha düşürdü

AA

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkeye hava saldırısı gerçekleştiren 2 uçak düşürüldü.

Uçaklardan atlayan pilotlardan 3'ü esir alındı, biri ölü ele geçirildi. AA'nın haberine göre; Ukrayna askerleri, Rus ordusuna ait 5 helikopter ve bir insansız hava aracını da vurarak imha etti.