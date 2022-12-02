Reuters Ukrayna askeri yetkilisi Mykola Danyliuk

Ukrayna ordusu, Rusya'nın ülkenin hava savunma sistemini etkisiz hale getirmek için nükleer başlık da takılabilen füzeler kullanmaya başladığını duyurdu.

Başkent Kiev'de dün gazetecilere brifing veren Ukrayna'nın askeri yetkililerinden Mykola Danyliuk, Rusya'nın savaşta Lviv ve Khmelnytsky bölgelerinde, X-55 tipi cruise füzelerini (NATO bu füzeleri AS-15 adıyla sınıflandırıyor) kullandığını söyledi.

Gazetecilere füze örneklerini gösteren Danyliuk, "Bu füzeler Sovyetler Birliği döneminde, önceden belirlenen koordinatlardaki stratejik hedefleri vurmak için tasarlandı" dedi.

Danyliuk, "Bu füzeler, patlayıcı bir savaş başlığı takılmasa da, özellikle de kinetik enerjisi nedeniyle ciddi bir tehlike oluşturuyor" diye konuştu.

Danyliuk, füze parçalarında yaptıkları testlerde, anormal düzeyde radyoaktif madde tespit etmediklerini de ekledi.

Rusya'nın füzelerden nükleer başlıkları çıkardığı sanılıyor.

Kremlin'den henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlamıştı.

Son dönemde Rusya'nın saldırıları sonrası Ukrayna'da enerji altyapısı ağır hasar almış, Rus ordusunun ele geçirdiği Zaporijya Nükleer Santrali'nin baş mühendisi, "vatan hainliği" ve "Kremlin'le işbirliği" suçlamaları sonrası görevden alınmıştı.

Biden: Ukrayna'daki savaşı bitirmeye niyetli olursa, Putin'le konuşmaya hazırım

Reuters Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Joe Biden

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'daki savaşı bitirme niyeti göstermesi halinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le konuşmaya hazır olduğunu söyledi.

Beyaz Saray'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ağırlayan Biden, "Ancak Putin henüz bunu yapmadı" dedi.

Biden, ortak basın toplantısında "Putin'in Ukrayna'da yaptıkları barbarca ve iğrenç" dedi.

İki lider bir kez daha "Ukrayna'yla dayanışma" mesajı verdi.

Rusya ise Almanya Parlamentosu'nun Sovyetler Birliği döneminde 1932-1933 yıllarında bugünün Ukrayna topraklarında milyonlarca kişinin açlık nedeniyle hayatını kaybetmesini "soykırım" olarak nitelendirmesine tepki gösterdi.

Kremlin'den yapılan açıklamada karar ile ilgili olarak "Bu Rusya'yı şeytanlaştırma girişimidir" denildi.