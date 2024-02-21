Ukrayna, Rusya'nın Herson bölgesinin güneyindeki köyü elinde tuttuğu iddiasını reddetti

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Ukrayna ordusunun güney bölgesi tarafından Telegram üzerinden yapılan açıklamada, Rus güçlerinin doğu yakasında hiçbir ilerleme kaydetmediği ve Rusya Savunma Bakanı Sergei Soygu'nun açıklamasının 'gerçeklerin tahrif edilmesi' olduğu belirtildi.

Rus birlikleri 2022 yılının sonlarında Herson bölgesindeki Dnipro'nun batı yakasını terk etti, ancak doğu yakasındaki bölgelerde mevzilenmeye devam etti.

Ukrayna güçleri geçtiğimiz Kasım ayında doğu yakasındaki bazı bölgeleri ele geçirmişti.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna kenti Herson'daki Kyrnky şehrini ele geçirdiklerini duyurmuştu.

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