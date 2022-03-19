Ukrayna, Rusya'nın askeri kaybını açıkladı

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte Rus ordusunun 10 saldırısının başarılı bir şekilde püskürtüldüğü kaydedildi.

Son 24 saatte Rus ordusuna ait 13 zırhlı personel taşıyıcı, 8 tank, 7 zırhlı piyade savaş aracı ile 10 kamyonunun yok edildiği aktarılan açıklamada, bugünkü çatışmalarda ayrıca 100’den fazla Rus askerinin etkisiz hale getirildiği vurgulandı.