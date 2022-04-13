Ukrayna: Müzakereler sürüyor

Ukrayna heyetinin başkanlığını yürüten David Arakhamia, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerin video konferans yoluyla devam ettiğini söyledi.

Arakhamia Telegram’dan yaptığı paylaşımda, "Gelecekteki dış güvenlik garantilerini kazanmaya çalışmak için çevrimiçi görüşmeler sürüyor." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün yaptığı açıklamada, Ukrayna ile müzakerelere ilişkin "Ukrayna, İstanbul'da varılan anlaşmadan saptı, görüşmeler çıkmaza girdi" ifadelerini kullanmıştı.