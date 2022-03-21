Ukrayna: Rusya ile müzakereler bugün devam edecek

Ukrayna: Rusya ile müzakereler bugün devam edecek

AA

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ateşkes sağlanması için başlatılan müzakerelerin 21 Mart Pazartesi günü (bugün) çevrim içi devam edeceğini bildirdi.

AA'nın haberine göre; Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler ile ilgili yaptığı açıklamada, müzakerelerin bugün çevrim içi devam edeceğini belirterek, "Bundan önce çalışma alt gruplarında son derece yoğun bir çalışma vardı." dedi.