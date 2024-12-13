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        Haberler Dünya Ukrayna: Rusya, enerji sistemimize en yoğun saldırılardan birini gerçekleştirdi | Dış Haberler

        Ukrayna: Rusya, enerji sistemimize en yoğun saldırılardan birini gerçekleştirdi

        Ukrayna, Rusya'nın ülkenin enerji sistemine en yoğun saldırılardan birini gerçekleştirdiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 13:05 Güncelleme: 13.12.2024 - 13:05
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        Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun saldırı
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        Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, sabah saatlerinde ülkenin neredeyse tüm bölgelerinde füze saldırısı alarmı ilan edildiğini duyurdu.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırıda seyir ve balistik füzeler kullandığını belirterek, "İlk belirlemelere göre 93 füze kullanıldı. Ayrıca en az bir Kuzey Kore füzesi vardı. F-16'larımız tarafından düşürülen 11 seyir füzesi dahil olmak üzere 81 füze vuruldu. Ruslar ayrıca saldırıda yaklaşık 200 insansız hava aracı kullandı. Enerji sistemimize yönelik en büyük saldırılardan biriydi." ifadelerine yer verdi.

        Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya'nın ülkesine saldırılarını sürdürdüğünü kaydetti.

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        Galuşçenko, "Ukrayna genelinde enerji sistemi yine yoğun saldırı altında. Enerji sistemi üzerindeki olumsuz sonuçları en aza indirmek için gerekli tüm tedbirler alınıyor." ifadelerini kullandı.

        Ukrayna Elektrik İletişim Şirketi Ukrenergo'dan yapılan açıklamada da saldırı nedeniyle elektrik kesintilerinin artacağı uyarısında bulunuldu.

        Yerel basına göre, bazı bölgelerde elektrik santralleri isabet alırken, elektrik ve su kesintileri yaşandı.

        Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha X sosyal platformundan yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'yı "enerjiden mahrum bırakmayı hedeflediğini" savunarak, ortaklara "ülkesine acilen 20 adet NASAMS, HAWK ya da IRIS-T hava savunma sisteminin teslim edilmesi çağrısını" yineledi.

        Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, sosyal medya hesabında, Rus ordusunun Harkiv bölgesinde Berestin ilçesini vurduğunu belirterek, "İlk belirlemelere göre, bir sivil işletme çalışanı 2 kişi yaralandı. Sivil altyapı hasar gördü." bilgisini paylaştı.

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