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        Haberler Dünya Ukrayna Rus gazının geçişine izin vermeyecek | Dış Haberler

        Ukrayna, Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatını askıya aldı

        Ukrayna, Sovyetler Birliği Dönemi'nde inşa edilen Rusya-Avrupa gaz hattının Ukrayna sınırları içerisindeki bölümünün artık hizmet vermeyeceğini açıkladı. Bu karara göre Rus gazının Avrupa'ya ulaşımı engellenecek. Slovakya Başbakanı Robert Fico, durumdan şikayet ederken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Rus ekonomisine ağır bir darbe indirdiklerini ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 19:53 Güncelleme: 01.01.2025 - 20:33
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        Ukrayna Rus gazının geçişine izin vermeyecek
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        Ukrayna, Rusya ile 5 yılda bir imzaladığı gaz sevkiyatı anlaşmasını bu sefer imzalamayacağını açıklayarak Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatını durduğunu belirtti.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Putin'in başa gelmesinden bu yana Ukrayna 130 milyar metreküp gazın Avrupa'ya sevkiyatına izin verdi. Ancak bu rakam bugün itibarıyla sıfırlanmıştır. Bu Moskova'nın en büyük yenilgilerinden biridir. Enerjiyi bir şantaj aracı olarak kullanan Rusya bugün en çok kâr ettiği araçlardan birini kaybetti." dedi.

        Ukrayna'dan geçen Rus gazı, Avrupa'ya giden toplam Rus gazının %30'una tekabül ediyor.

        Zelenskiy Avrupa ülkelerinin gaz ihtiyacının ise farklı yollarla karşılanmaya başladığına değinerek "Birçok Avrupa ülkesi mevcut koşulları göz önüne alarak farklı yöntemlerle gaz ihtiyaçlarını gidermeye başladı. Donald Trump'ın da belirttiği gibi Avrupa gaz ihtiyacı için ABD'ye yönelmeli. Ancak bazı Avrupalı politikacıların mafya tipi programları tercih etmesinin de üstünden gelmek zorunda kalacağız. ABD gazının daha fazla kullanılmasıyla birlikte Rus gazı artık bir kenara itilecektir." dedi.

        47. ABD Başkanı Donald Trump da aralık ayı içerisinde Avrupalı devletlere seslenmiş ve ABD gazını kullanmalarını tavsiye ederek eğer bu tavsiyeye uymazlarsa gümrük vergilerini artıracaklarını ifade etmişti.

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