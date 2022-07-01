Ukrayna: Rus füzeleri Odesa'da 19 kişiyi öldürdü

Ukraynalı yetkililer, ülkeinin güneyindeki Odesa bölgesinde düzenlenen Rus füze saldırısı sonucu aralarında bir çocuğun da bulunduğu en az 19 kişinin öldüğünü açıkladı.
Ukrayna Acil Durumlar Hizmetleri (DSNB) neredeyse tüm kurbanların, Serhiyivka köyündeki 9 katlı bir binada olduklarını duyurdu.
Aralarında bir çocuğun da bulunduğu en az iki kişinin de, ayrı bir saldırıda köydeki bir dinlenme tesisinde can verdikleri kaydedildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise yine Rusya'nın sivil hedefleri vurduğu iddialarını reddetti.
DSNS, füzelerin Serhiyivka'ya gece saatlerinde isabet ettiğini bildirdi.
Kuruluş, dokuz katlı binanın enkazında hayatta kalanları bulmaya çalışan itfaiyecilerin görüntülerini yayımladı.
Görüntülerde ayrıca bir ceset torbası içinde taşınan bir saldırı kurbanı da görülüyor.
DSNS, saldırılarda aralarında altı çocuğun da bulunduğu 38 kişinin yaralandığını açıkladı.
Odesa bölgesindeki DSNS Sözcüsü Marina Martinenko, Ukrayna televizyonuna yaptığı açıklamada, binanın dış duvarının hasar gördüğünü, ayrıca saldırıdan sonra yakındaki bir dükkanın da yandığını bildirdi.
Yangının söndürüldüğünü bildiren sözcü, 60 kurtarma görevlisinin enkazda çalıştığını ve binada 150 kişinin yaşadığına inanıldığını belirtti.
Otelde hayatını kaybeden çocuğunsa 12 yaşında olduğu belirtildi.
Yakındaki bir binada yaşayan görgü tanıklarından 60 yaşındaki Yulia Sondar "Üç patlama duyduk. Dinlenme merkezinden geriye hiçbir şey kalmadı. Köy çok sessiz. Böyle bir olay yaşanabileceğini asla düşünemezdik" dedi.
Ukraynalı yetkililer, Karadeniz üzerinde uçan savaş uçaklarından üç füze fırlatıldığını belirtti.
Odesa bölge yönetimi sözcüsü Serhiş Bratçuk, Sovyetler Birliği döneminden kalan X-22 füzelerinin kullanıldığına inanıldığını belirtti.
Rusya'nın stratejik önemdeki Yılan Adası'ndan çekilmesinin ardından, Ukrayna en büyük Karadeniz limanı Odesa ve genel olarak bölgeye yönelik tehdidin azalmasını umuyordu.
Rusya ise, Ada'dan "iyi niyet göstergesi" olarak çekildiklerini ve Odesa ve Ukrayna limanlarından tahıl ihracını engellemediklerini kanıtlamak istediklerini söylemişti. Ancak Ukrayna bunu reddetmiş, Moskova'nın tahil depolarına ateş açmaya devam ettiğini savundu.
Ukrayna'daki diğer gelişmelerde ise:
Ukrayna Ordusu, Rus birliklerinin "Luhansk bölgesinde tam denetim sağlamak için" ülkenin doğusundaki Lısıçansk'daki askerlerin etrafını sarmaya odaklandığını açıkladı.
DSNS, Pazartesi günü ülkenin orta kesimlerindeki Kremençuk kentinde bulunan bir alışveriş merkezine yapılan Rus füze saldırısında ölenlerin sayısının 19'a çıktığını belirtti.
Yerel yetkililer, Rus birliklerinin gece saatlerinde ülkenin kuzey, kuzeybatı ve güneyindeki Çernihiv, Harkov ve Mikolaiv bölgelerine top ateşi açtığını bildirdi.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Ukrayna: Rus füzeleri Odesa'da 19 kişiyi öldürdü/ukrayna-rus-fuzeleri-odesa-da-19-kisiyi-oldurdu-3474357
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!