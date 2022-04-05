Ukrayna: Rus firkateyni 'Amiral Essen'e hasar verildi

Danışman Arestoviç, günlük brifingde yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerin cesareti ve tecrübesi sayesinde Rus filosunun "Amiral Essen" firkateynine hasar verildiğini ifade etti.

AA'nın haberine göre; Karadeniz'de Rus donanmasına ait Amiral Essen, Suriye'deki askeri operasyon sırasında ateşlediği Kalibr füzeleriyle dikkati çekmişti.