Ukrayna polisi: İzyum'da içinde 400'den fazla cesedin olduğu toplu mezar bulundu

Getty Images İzyum'da Ukrayna askerleri

Ukrayna’da işgalden kurtarılan İzyum kentinde bir toplu mezarda yüzlerce ceset bulunduğu açıklandı.

BBC’ye konuşan Harkov bölgesi polis müdür Volodimir Timoşenko, mezarda 400’den fazla ceset olduğunun değerlendirildiğini söyledi.

Timoşenko mezardan cesetlerin Cuma günü çıkarılmaya başlanacağını söyledi.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy de bulunan toplu mezar için ‘Ruslar ayrıldıkları heryerde geride ölüm bırakıyor’ dedi.

Zelenskiy bu suçların cezasız kalmaması gerektiğini söyledi.

Ukrayna lideri Çarşamba günü bu kentteki askerleri ziyaret etmişti.

Reuters’ın yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre, bulunan toplu mezarda 440’tan fazla ceset bulunuyor.

Harkov bölgesi emniyetinden Serhiy Bolvinov tüm cesetler üzerinde ölüm nedenini belirlemek için inceleme yapılacağı söyledi.

Bolvinov bazı kişilerin hava saldırısı ve top ateşi ile öldüğünün göründüğünü de söyledi.

'Bulunan en büyük toplu mezar'

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Daha önce Buça kentinde de toplu mezar ortaya çıkarılmıştı.

Yetkililer bu mezarın işgalden kurtarılan bir kentteki en büyük mezar olduğunu aktarıyor.

Rusya sivillerin hedef alındığı iddiasını reddediyor.

Kentte bulunan BBC muhabiri Orla Guerin, içme suyu ve elektriğin bulunmadığı harabe haline gelmiş bir kent tasvir ediyor.

Guerin, Rusların hızlı çekilmesinin izlerine kent çevresinde rastlandığını aktarıyor.