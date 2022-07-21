Ukrayna para birimini devalüe etti

Ukrayna Merkez Bankası ülkenin para birimi Grivna'nın ABD doları karşısındaki değerini yüzde 25 oranında devalüe etti. Devaülasyon ile savaş zamanında Ukraynalı imalatçıların rekabet güçlerinin ve ekonominin istikrarının desteklenmesinin amaçlandığı vurgulandı.



Yapılan açılamaya göre ABD doları/Grivna için yeni parite 36,5686 oldu. Banka dolar/grivna kurunu 5 aydır 29,5 seviyesine sabitlemişti.

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