Ukrayna ordusu duyurdu! Fırlatılan roket imha edildi

DHA

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri´nden yapılan açıklamada, "Ukrayna Hava Kuvvetleri birkaç dakika önce Ukrayna'nın başkentine Belarus Cumhuriyeti topraklarından TU-22 uçağıyla fırlatılan roketi imha etti. Bu, Rusya´nın başka bir savaş suçudur" denildi.