Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Ukrayna: Odessa kentine düzenlenen füze saldırısında 3 kişi öldü

Ukrayna'dan yapılan açıklamada ülkenin Odessa şehrine düzenlenen füze saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

Giriş: 14.06.2023 - 09:36 | Güncelleme: ABONE OL
Ukrayna: Odessa kentine düzenlenen füze saldırısında 3 kişi öldü
AA

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, ülkenin Odessa şehrine düzenlenen füze saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ukrayna Güney Operasyon Komutanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın, Karadeniz'den Odessa kentine 4 uzun menzilli yüksek hassasiyetli "Kalibr" füzesi fırlattığı belirtildi.

Açıklamada, füzelerden 2'sinin Ukrayna savunma sistemlerince vurulduğu kaydedildi.

2 füzenin ise Şevçenko İş Merkezi ve etrafındaki binalara hasar verdiği aktarıldı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre saldırıda 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Olay yerinde arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdürdüğü belirtildi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Afrika'nın enerjisi Avrupa’ya kurtarır mı?
Afrika'nın enerjisi Avrupa’ya kurtarır mı?
Rusya'dan Türkiye ile ilişkilere dair açıklama
Rusya'dan Türkiye ile ilişkilere dair açıklama
Ukrayna'da vurulan baraj havadan görüntülendi!
Ukrayna'da vurulan baraj havadan görüntülendi! "Yaşam belirtisi yok"
Ukrayna'da baraj vuruldu: Yıkım uydudan görüldü!
Ukrayna'da baraj vuruldu: Yıkım uydudan görüldü!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.