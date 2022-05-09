Ukrayna'nın günlük kaybı: 170 milyon dolar

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Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile birlikte güney liman kenti Odessa'da konuşan Shmyhal, "Ukrayna'nın Asya, Afrika ve Avrupa'daki ülkelere ihraç etmeyi planladığı doksan milyon ton tarımsal ürün engellendi" dedi.

Shmyhal, bazı ürünlerin karayolu veya demiryoluyla ihraç edildiğini, ancak diğer bazı rezervlerin bombardıman altındaki bölgelerde kaldığını veya Rusya tarafından ele geçirildiğini söyledi.

Başbakan Shmyhal, ulusal ihracat kapasitesinin yarıdan fazla azaldığını söyledi.

Tahıl ambarı olarak bilinen Ukrayna'da savaş nedeniyle üretim ve tedarik sıkıntısı yaşandığı için birçok ülkede tahıl ürünlerinin fiyatı yükseldi.

Fransız veri analizi firması Kayrros, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) uydu fotoğraflarına dayanarak yaptığı analize göre buğday üretimi savaş nedeniyle çarpıcı bir şekilde düştü. Şirket, bu düşüşün geçen yıla göre yüzde 35 oranında olacağı tahmininde bulundu.