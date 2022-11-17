Zelenskiy füze saldırısını görüntülerini paylaştı

Dnipropetrovsk Bölge Valisi Valentin Rezniçenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dnipro şehrine gün boyunca süren bombardımanda, aralarında 15 yaşındaki bir kız çocuğunun da bulunduğu 14 kişinin yaralandığını belirtti.

Ukrayna'nın Dnipro ve Odessa ile Kiev bölgesine Rus güçleri tarafından saldırılar düzenlendiği bildirildi.

Saldırıda bombalardan birinin sanayi kuruluşuna, diğerinin ise bir apartmana isabet ettiğini bildiren Rezniçenko, saldırıların devam ettiğini kaydederek, vatandaşlara güvenli yerde kalmaları çağrısında bulundu.

Kiev Bölge Valiliğinden yapılan açıklamada ise hava savunma kuvvetlerinin Kiev bölgesi üzerinde 4 füze ve 5 "Shahed" insansız hava aracını düşürdüğünü aktardı.

ZELENSKIY FÜZE SALDIRISININ GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Dnipro'ya yapılan füze saldırısının görüntüsünü paylaştı.

Öte yandan Ukrayna Hava Kuvvetleri, Salı günü Rusya tarafından yapılan yoğun füze saldırılarıyla ilgili açıklama yapmış, Ukrayna’ya 96 füze ve 10’dan fazla dronla saldırı yapıldığını ancak hava savunma sisteminin 75 seyir füzesini, 2 güdümlü füzeyi, 10 Shahed dronunu, bir Orion ve bir Orlan-10 dronunun düşürüldüğünü duyurmuştu.

Füze saldırıları sırasında Polonya'ya düşen füzeyle ilgili Rusya Savunma Bakanlığı dün "Yüksek hassasiyetli saldırılar, yalnızca Ukrayna'da bulunan ve Ukrayna-Polonya sınırına 35 kilometreden daha yakın olmayan hedeflere başlatıldı" açıklamasını yapmıştı.