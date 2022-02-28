Ukrayna: Biz düşersek BM de hayatta kalmaz

Rusya'nın eylemlerinin saldırı niyetinde olduğunu belirten ve askerlerini tamamen geri çekmesini talep eden Ukrayna Temsilcisi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Rusya hava saldırı için hazırlık yapmakta ve sivilleri hedef almakta. Rusya'nın füzeleri Ukrayna'nın altyapısını zarar vermekte.
Aynı zamanda yıkılan kentler de var. Neredeyse tamamen yıkılan kentler var. Sivillerin hedef alındığını görüyoruz. Kuzey Kırım kanalını kullanmaya çalışıyorlar. Rusya'nın ağır teçhizatlarını harekete geçirdiklerini görüyoruz. Radyasyon seviyeleri artmış durumda. Karadeniz'de Panama ve Moldova bayraklı gemilere saldırdılar. Uluslararası hukukun alenen ihlali devam ediyor. Gemilerin birinde inanılmaz biçimde Rus mürettebat da vardı. Ancak yine de saldırdılar. Rusya öksüzlerin kaldığı yerleri, ana okullarını da hedef almakta. Hastaneler de hedef alınmakta.
"ŞİMDİYE KADAR 353 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ"
Rus ordusu ambulansların geçişlerine izin vermedi. Bugünden itibaren 353 kişi aralarında çocuklar da bulunuyor, öldürüldü. Rusya'nın işgalinin ilk beş günlük bilançosu böyle. Bu sayılar durmadan artıyor. Şu an ne kadar kişinin öldürüldüğünü tahmin bile edemiyoruz. Ukrayna savunmaya geçiyor. BM Sözleşmesi'nin 51. maddesine göre. Kayıplar alıyoruz. Dolayısıyla kayıplarımız var savaşın ilk beş gününde.
Genel Kurul'un sesini daha fazla yükseltmesi gerekiyor. Rusya'nın saldırısını durdurması gerekli. Rusya'nın eylemleri bir saldırı niteliğindedir. Rusya'dan bir talepte bulunmamız gerekiyor. Tamamen güçlerini Ukrayna topraklarından çekip sınırlarına geri dönmesi lazım. Donets ve Luhansk bölgelerinde de insani kurallara, yasalara uyması gerekiyor.
"BM BELARUS'LA İLGİLİ HAREKETE GEÇMELİ"
Genel Kurul'un Belarus konusunda yapması gerekenler var. Şimdi gördüğümüz şeyler, Ukrayna'da olanlar zaten güvenlik sonuçları getiriyor. İnsani durum konusunda sonuçları var. Avrupa için gıda, güvenlik, enerji güvenliği, finansal pazarlar konusunda etkileri olacak, dünyada da etkileri olacak.
Eğer Ukrayna hayatta kalmazsa uluslarararası barış hayatta kalmayacaktır. BM de hayatta kalmayacaktır, hiç hayal kurmayın. Eğer Ukrayna hayatta kalmazsa demokrasi de başarısız olacaktır. Şimdi biz Ukrayna'yı, BM'yi, demokrasiyi kurtarabiliriz. İnandığımız değerleri savunabiliriz. Ukraynalılar bu değerler için savaşıyor ve bunu hayatlarıyla ödüyorlar.
Rusya heyeti kısa süre sonra sözü alacak. Putin Rusya'nın BM'deki varlığını yasadışı kılabilmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Acaba Rusya'nın BM'deki varlığı zaten başından beri meşru muydu, hiç meşru olmuş muydu? Acaba kurul fıkra 2 madde 4 uyarınca Rusya Federasyonu ile ilgili bir karar almış mıydı. Aralık 1991'de ya da Ocak 1992 ve daha sonrasında yapıldı mı? Rusya konusunda bir karar alındı mı?"
Ayrıntılar geliyor...
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