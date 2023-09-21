Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırısı
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlenen hava saldırısında 7 kişi yaralandı
- 1
Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusya'nın başkent Kiev'e saldırı düzenlediğini, biri çocuk olmak üzere 7 kişinin yaralandığını duyurdu.
- 2
Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, saldırıların başkentin Darnytsia ve Shevchenkivskyi bölgelerinde düzenlendiği, Darnytsia bölgesinde biri çocuk olmak üzere 7 kişinin yaralandığı ifade edildi.
- 3
Shevchenkivskyi bölgesinde düzenlenen saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmadı.
-
- 4
Saldırı sonrası çıkan yangına müdahale anları ise kameralara yansıdı.
- 5
Kiev'e düzenlenen hava saldırısı sonucu bir ev ve demiryolu hasar gördü.
- 6
Ukrayna Acil Durumlar Servisinden edinilen bilgiye göre, saldırıda 7 kişi yaralandı.
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.