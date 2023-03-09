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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlamalar meydana geldi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlamalar meydana geldi. Kiev Belediye Başkanı Kliçko da başkentte patlamalar olduğunu doğruladı. Öte yandan Harkiv şehri ve bölgesine de saldırılar düzenlediği açıklandı

Giriş: 09.03.2023 - 09:12 | Güncelleme: ABONE OL
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlamalar meydana geldi
Kiev'de patlama sesleri!
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AA

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kentte patlamalar olduğunu bildirdi.

Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, "Başkentin Holosiyiv semtinde patlamalar var. Daha fazla detay sonra." ifadelerini kullandı.

DİĞER BÖLGELERDE DE PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Öte yandan Harkiv Valisi Oleg Sinegubov da Rus güçlerinin Harkiv şehri ve bölgesine saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Sinegubov açıklamasında, "Düşman, şehre ve bölgeye yaklaşık 15 saldırı düzenledi. Kritik altyapı nesneleri yine işgalcilerin hedef alanı altındadır." dedi.

Ukrayna'nın Odessa Bölge Valisi Maksim Marçenko ise Telegram hesabından yaptığı açıklamasında şunları kaydetti: "Büyük çaplı füze saldırısı sonucunda, füzeler bölgenin enerji altyapısı ve konut binaları vuruldu. Neyse ki can kaybı olmadı."

Ukrayna'nın birçok bölgesinde saatler boyunca hava saldırısı alarmı devam etti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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